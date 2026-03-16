「寂しいっていう感情が出ちゃって」平愛梨、長友佑都との初デートで大号泣 | RBB TODAY

女優の平愛梨が3月14日放送の「人生最高レストラン」（TBS系）に出演。夫で元サッカー選手の長友佑都と交際前に初デートした際に号泣したことを明かした。

平は2017年1月に長友と結婚し、現在は4人の子どもを育てている。

この日、番組で長友との馴れ初めを明かした平。もともと共通の知人を通じて「会いたい」と言われていたものの、断っていたとのこと。一方、親交のあるお笑い芸人の三瓶がサッカー好きなこともあり、「俺会いたい」と言われたことから、「じゃあ行こう」となったのが初対面だったと明かした。

その後、2人きりで初デートをすることになった際、荷物を持ってくれたことや水を入れたこと、コートをかけてくれたことに「すごい優しいな」と惹かれたとのこと。さらに、2軒目に移動する際に「俺についてきて」と言われたことが「『一生ついてきて』に聞こえちゃって……」と勘違いし、「はい、分かりました！」と返事をしてしまったという。

また、移動中に後ろからついていく際、その後ろ姿が「父の姿とそっくり」だったと感じたことも明かした。

さらにカラオケでは、当時イタリアのチームに在籍していた長友から「明日から帰るからね」と軽く言われたことで、「『どこに帰るんだ？ イタリア？ イタリアってどこ？』と思いながら泣いちゃって……」と告白。「もう寂しいっていう感情が出ちゃって」と明かした。

平は泣いているのを隠そうと泣き止もうとしたものの、余計に泣けてしまい、長友にも気づかれたとのこと。「なに泣いてるの？」と聞かれたといい、「もう勢いで、『好きになっちゃったと思います！』って」と告白したことを明かし、スタジオからは驚きの声が上がっていた。



