BTS、カムバックライブに向け“極秘リハーサル”突入！「セトリ流出と安全を考慮」し別会場で実施へ | RBB TODAY

BTSが、ソウル・光化門（クァンファムン）での公演を前に、外部を遮断した極秘リハーサルに突入する。

3月13日、韓国の音楽業界関係者によると、BTSは21日20時に開催される光化門広場での公演に向け、安全とセキュリティを考慮し、別途用意された非公開の会場でリハーサルを進行する予定だ。

今回の公演は屋外の広場で行われるため、新曲やセットリストの流出防止に加え、周辺に人波が押し寄せることによる混乱を避けるため、このような「厳戒態勢」が取られたものと見られる。

BTSは、来る3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、その翌日となる21日20時より、光化門広場一帯で華々しくカムバックライブを開催する。

今回のステージは、2012年ロンドン五輪の開会式や、アメリカ・スーパーボウルのハーフタイムショーなどを手掛けた世界的演出家ハミッシュ・ハミルトン（Hamish Hamilton）が担当。グローバルスターにふさわしい、圧巻のスケールによるステージが期待されている。

なお、当日の模様はNetflixを通じて世界中に生中継される予定。現地では約2万2000人の観客が会場を埋め尽くすと予想されており、世界的な注目が集まっている。

