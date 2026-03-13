「綺麗すぎて失神…」LE SSERAFIM・宮脇咲良、袖なしニット姿で放つ“大人の色香”にファン悶絶 | RBB TODAY

LE SSERAFIMの宮脇咲良が、一段と磨きのかかったビジュアルを披露した。

宮脇は最近、自身のインスタグラムに「春に向けて、新しいお洋服に、新しいアクセ」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】宮脇咲良、袖なしニット姿で放つ“大人の色香”

公開された写真の中で宮脇は、ベージュのホルターネックニットに身を包み、アンニュイな表情でカメラを見つめている。ノースリーブトップスから華奢な肩のラインがのぞき、洗練された色香を漂わせた。

ボブヘアに軽いカールを施したスタイリングが、春らしい軽やかさと儚げな美しさをより一層引き立てている。

投稿を見たファンからは「春の女神が降臨…」「大人っぽくて素敵」「綺麗すぎて失神」「美しいとしか言えない」などのコメントが寄せられている。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

なお、宮脇が所属するLE SSERAFIMは、8月14日～16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」に出演予定だ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

■【写真】宮脇咲良「この時の自分が一番カワイイ」

■【写真】宮脇咲良、衝撃の“マイナス10歳肌”

■【写真】宮脇咲良、ファン悩殺の“ベッド寝そべり”