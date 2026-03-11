「復活ライブまであと10日」BTS公演の“違法転売チケット”1868枚分を確認　韓国当局が警察に捜査依頼 | RBB TODAY

BTSの光化門（クァンファムン）公演を前に、違法転売チケット1868枚分の販売投稿が確認された。

韓国の文化体育観光部は警察に捜査を依頼し、法的措置に乗り出した。

【写真】雰囲気変わった？ BTS、最新7人ショット

3月11日、文化体育観光部は、BTSの光化門・高陽（コヤン）公演に関連してオンライン中古取引プラットフォームを集中的にモニタリングした結果、1人1枚（譲渡不可）の公演であるにもかかわらず、予約方針に違反した違法転売チケット計1868枚分（重複含む）に関する販売投稿を確認したと明らかにした。

文化体育観光部はこのうち、同じ回の公演チケットを複数枚確保し、高額の上乗せ価格を付けて販売しようとするなど、違法転売が疑われる4件、計105枚分について警察庁に捜査を依頼した。

（写真提供＝OSEN）BTS

文化体育観光部は、これらの公演は予約方針上、違法転売チケットを購入しても本人確認などによって事実上、観覧が不可能だと説明した。主催側によると、光化門公演の場合はQRコードシステムによりキャプチャ画像の使用は認められず、最初のスキャン後はいかなる場合も再発行・使用ができない。

これに加え、文化体育観光部は、BTSの光化門公演について主催側が3月12日に追加チケットの予約受付を告知していることを踏まえ、主催側と予約サイト、プラットフォーム事業者に対し、予約方針違反の投稿の削除措置と厳格な現場管理・監督をあらためて要請した。

文化体育観光部のチェ・フィヨン長官は「今回の捜査依頼を皮切りに、違法転売が根絶されるまで継続的かつ断固たる措置を続け、公正な観覧文化を定着させるために最善を尽くす」と述べた。

BTSの光化門公演は3月21日に開催され、Netflixを通じて世界同時生中継される予定だ。

