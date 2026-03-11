ペ・ヨンジュン、久々の近況に驚きの声　芸能活動ではなく株を4億ウォン追加購入 | RBB TODAY

“ヨン様”ことぺ・ヨンジュン（53）の近況が明らかとなった。

チュ・ジフンやチェ・ジョンヒョプらが所属するBLITZWAYエンターテインメントの株を、追加で買い増したのだ。

【写真】ヨン様の“奥さま”、「すっぴん」で話題

3月11日、金融監督院の電子公示システムで公開された資料によると、ペ・ヨンジュンは3月5日と6日の2日間、市場内取引を通じてBLITZWAYエンターテインメントの普通株計42万2556株を取得した。

今回の買い付け規模は約4億ウォン（約4000万円）とされている。

今回の追加取得により、ペ・ヨンジュンの保有株式は従来の384万8162株から430万1876株へと増加。これに伴い持ち株比率も拡大し、現在は約8.63％を保有することになった。

BLITZWAYエンターテインメントは、俳優や歌手のマネジメントに加え、ドラマ制作やMD（グッズ）事業なども手がける総合エンターテインメント企業だ。所属アーティストには、チュ・ジフン、チョン・ウヒ、ウ・ドファン、ムン・チェウォン、クァク・ドンヨン、チェ・ジョンヒョプ、EXOのド・ギョンスらが名を連ねている。

ペ・ヨンジュン

ペ・ヨンジュンは『冬のソナタ』や『太王四神記』などさまざまな作品で活躍し、アジア圏に韓流ブームをもたらした代表的な俳優として知られる。特に日本では“ヨン様”の愛称で知られ、韓流ブームを象徴する存在となった。

ペ・ヨンジュンは2015年に、ガールズグループ「Sugar」出身の女優パク・スジンと結婚。2016年10月に男児を、2018年4月に女児をもうけた。

ペ・ヨンジュンは2011年のドラマ『ドリームハイ』への特別出演と、教養番組『韓国の美しさを求めて旅立った旅行』を最後に、放送に出演していない。2022年には公式ホームページが消えたことでも話題を集めた。

現在は芸能活動を事実上引退した状態にあり、ハワイで家族と静かに暮らしていると伝えられている。

芸能活動の知らせではないものの、ペ・ヨンジュンの近況が久々に伝わったこと自体、ファンにとってはうれしい便りといえそうだ。

■【写真】ペ・ヨンジュンの奥さま、久しぶりの近況…変わらぬ美スタイル

■【写真】さよならヨン様…ペ・ヨンジュン“引退”の真実

■【写真】『冬ソナ』チェ・ジウ、“ヨン様”と再会!? ファン感涙