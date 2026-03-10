本当に46歳！？美しすぎる大阪のおばちゃんが魅せる「呪術廻戦」冥冥は異次元のかっこよさ！ | RBB TODAY

2025年12月30日と31日の2日間、東京ビッグサイトで日本最大級の同人イベント「コミックマーケット107」が開催されました。50周年を迎えた冬では、2日間で約30万人の来場者数がありました。
「コミケ107」の参加サークルは、2日間で約2万3700スペース。東京ビッグサイトの大規模改修工事の影響で、東1～3ホールが使用できないため、従来は屋内コスプレ撮影エリアだった東8ホールにもサークルが配置されました。一方で、企業ブースエリアである西4ホールの一部が屋内コスプレ撮影エリアとして割り当てられました。
大阪から遠征しての参加だった「mirio」さんは「呪術廻戦」の「冥冥」を披露。46歳とは思えない美貌とスタイルの良さで、これまで「進撃の巨人」の「始祖ユミル」、「ベルサイユのばら」の「マリー・アントワネット」などに代表されるように高いコスプレクオリティーが注目を集めています。
モデル：mirio X：levi12250602）
撮影：乃木章（X：@Osefly）