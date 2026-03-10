BTSカムバックライブ目前…韓国警察が「チケット不正」捜査加速　“鉄壁”の警備体制で事故ゼロ徹底 | RBB TODAY

BTSの帰還が間近に迫るなか、カムバックステージが開催されるソウル・光化門（クァンファムン）広場一帯には、緊張とときめきが交錯している。

数十万人規模の人出が予想されるなか、警察と所属事務所は、不正チケット取引の根絶と現場の安全確保のため、前例のない“鉄壁の防御”体制に突入した。

3月9日、ソウル警察庁長のパク・ジョンボ氏は記者会見で、現在BTSの公演に関連する犯罪行為3件について集中捜査を進行中であると明らかにした。今回の捜査は、チケット販売の主催会社である「NOL Universe（NOLチケット）」側の依頼により開始されたもので、マクロプログラムを利用した組織的な大量購入の形跡が浮上したと伝えられている。

警察は、無料公演であるにもかかわらず、数十万ウォン（数万円）のプレミア価格で転売する詐欺まがいの取引を重点的に監視している。現在までに、代理購入などを謳った不適切な投稿110件余りに対して削除・ブロック措置を完了した。パク庁長は「マクロを利用したチケット購入は、場合によっては共犯になる可能性があり、個人情報盗用のリスクも大きい」と、ファンに注意を呼びかけた。

公演当日の3月21日、光化門一帯には警察の推定で最大26万人の群衆が集まる見通しだ。これを受け警察は、機動隊など4800人の人員を配置し、現場の秩序維持に務める。特に最近発生した凶器乱闘や車両突入など予期せぬテロの脅威に備え、特殊部隊を前線に配置し、検問を強化する方針だ。

所属事務所HYBEもまた、民間の安全管理要員4300人の追加投入を決定した。官民合わせて計9100人に達する大規模な人員が現場を管理することになる。これは単独アーティストの屋外公演としては歴代最大規模の管理人員であり、全世界の注目が集まる中“事故ゼロ”を目指す強い意志の表れだ。

警察関係者は「専任チームがリアルタイムで状況を注視しており、各警察署ごとに迅速捜査チームを運営している」とし「ファンの皆様が安全かつ平和に公演を楽しめるよう、すべての行政力を集中させる」と伝えた。

なお、BTSは、3月20日5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。タイトル曲のステージは21日に光化門広場で初公開され、ソウルの中心から全世界のファンに向けて、唯一無二の存在感を再び証明する予定だ。

