中村倫也とドラマ共演中のイ・イギョン、前シーズン途中降板の人気番組に合流できず　私生活騒動の余波か | RBB TODAY

中村倫也が主演を務めるドラマ『DREAM STAGE』に出演中の俳優イ・イギョンが、人気番組への合流がかなわなかった。

背景には、私生活をめぐる騒動の余波があるとみられる。

【画像】「Eカップ？」イ・イギョン、疑惑のやり取り

3月9日、t.cast Eチャンネル側は『勇敢な刑事たち』（原題）シーズン5が3月27日21時50分に初回放送されると明らかにした。

『勇敢な刑事たち』は、犯罪に立ち向かい、人々の安全な日常を守ってきた刑事たちが、自らの足で解決した実際の事件をもとに、捜査の過程を生々しく伝える犯罪バラエティ番組だ。

『勇敢な刑事たち』は新シーズンを迎え、これまで活躍してきたMCのキム・ソニョン、イ・イギョンとはシーズン4をもって別れ、新たなMCを迎えることになった。

（写真提供＝OSEN）イ・イギョン

長い間『勇敢な刑事たち』を支えてきたアン・ジョンファン、クォン・イルヨンとともに、クァク・ソニョン、ユン・ドゥジュンが新MCとして合流する。

（写真提供＝t.cast Eチャンネル）上段左からアン・ジョンファン、クォン・イルヨン、下段左からクァク・ソニョン、ユン・ドゥジュン

新シーズンとともに、『勇敢な刑事たち』は高い再生回数を記録し、その底力を証明している。『勇敢な刑事たち』関連のYouTube動画は、3月3日時点で累計再生数5億3183万2170回を記録し、続く人気を証明した。

『勇敢な刑事たち』の世界観を広げたEチャンネルのオリジナルウェブバラエティ『ヒョンスダ』シリーズも、累計再生数2980万3758回を記録し、3000万再生突破を目前にしている。これにより、『勇敢な刑事たち』新シーズンで更新される記録にも関心が集まっている。

現在、イ・イギョンは昨年からドイツ人女性との私生活をめぐる暴露合戦に伴い、法的対応を続けている。これに先立ち、前シーズンの途中で暫定降板しており、結局、新シーズンへの合流も実現しなかった。

◇イ・イギョン プロフィール

1989年1月8日生まれ、ソウル出身。2012年の映画『白夜』でデビュー。ドラマ『ゴー・バック夫婦』『ウラチャチャ!?～男女6人恋のバトル～』『ジャスティス－検法男女－』など数多くの作品に出演。特に『私の夫と結婚して』では、主人公を苦しめる“最低な夫”を見事に演じて話題に。バラエティ番組でも活躍し、歌手としてもヒット曲『定時退勤』を徳永ゆうきとコラボするなど、マルチな才能を見せている。

■中村倫也と共演中のイ・イギョン、再びピンチか 告発女性が再登場「警察にすべて提出した」

■日本のドラマに韓国俳優が次々とキャスティング 急接近する日韓エンタメの“リスク”

■中村倫也の主演ドラマにも出演！ 日本のバラエティ番組に“集中起用”されている韓国ボーイズグループ