“G-DRAGONとの熱愛説”から『脱出おひとり島5』出演まで…注目美女キム・ゴウン、整形疑惑に言及 | RBB TODAY

G-DRAGONとの熱愛説で一躍注目を浴び、最近はNetflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン5への出演でも注目を集めたキム・ゴウンが、自身の整形疑惑に言及した。

3月7日、キム・ゴウンは自身のYouTubeチャンネルに動画を投稿。多くの視聴者が気になっていた彼女のシグネチャーである「サンバーン（日焼け風）」メイクを公開した。

【話題】G-DRAGONと熱愛が噂された美女キム・ゴウンとは？父はサッカー元代表

動画内でキム・ゴウンは、ベース作りからシェーディング、アイメイク、チーク、リップなど、自身が実際に使用している製品を紹介しながら、さまざまなエピソードを語った。

（写真＝キム・ゴウンYouTubeチャンネル）

特にキム・ゴウンは、『脱出おひとり島』の出演秘話やミス・コリア当選後の話、シアン、ヘジン、ヒソンなど『脱出おひとり島5』で共演したメンバーとのエピソード、そして最終カップルとなったソンミンにまつわる裏話など、多彩なエピソードを打ち明け、ファンと交流した。

メイクの最中、キム・ゴウンは整形疑惑についても言及した。彼女は「私に『輪郭手術をしたのか』という質問が多いのですが、もともと顎が遺伝的に小さい方なんです。母方の親戚がみんなそうなんです」とし、「だからそれがコンプレックス。ここ（顎のライン）がかなり入り込んでいて影のように見えるので、メイクでカバーしています。以前はハイライターも入れていました」と語った。

続けて「皮膚科に行くと、この部分にフィラーを入れてみてはどうかと勧める先生もいましたが、そのような施術はせずにメイクでカバーしようと考えていました」とし、「普段から顔が細いと言われることはよくありましたが、骨切り手術をしたと言われるとは思いませんでした。当時はかなり痩せていた状態だったので、そのように見えたのだと思います」と付け加えた。

また、キム・ゴウンは『脱出おひとり島』への出演秘話について、「ミス・コリア当選後に初めてオファーが来た時は、交際中だったので出演できませんでした。その後、再びキャスティングの提案があり、今シーズンに合流することになりました」と話した。

なお、ミスコリア出身という経歴を持つキム・ゴウンは、『脱出おひとり島』への出演を経て、現在はインフルエンサー兼ユーチューバーとして活発に活動している。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】G-DRAGON、ミス・コリア出身モデルと熱愛説

■【写真】小松菜奈や水原希子とも…“恋多き”G-DRAGON

■【写真】G-DRAGONは日本人女が好き？