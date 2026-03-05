パリが注目！“大型新人”ALPHA DRIVE ONE、ファッションウィーク初出席で存在感…現地ファン殺到 | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生したボーイズグループALPHA DRIVE ONE（ALD1）が、デビュー後初となるパリ・ファッションウィークに出席した。

ALPHA DRIVE ONEは、世界4大ファッションウィークの一つであるパリ・ファッションウィークに初めて参加。現地のファッション関係者や取材陣からの熱い関心の中、過密なスケジュールをこなした。

【写真】ALPHA DRIVE ONE、早くも雑誌カバーに！

彼らは「Concept Korea」のアンバサダーとして同ファッションショーの現場を訪れたほか、「KIMHĒKIM」の10周年コレクションにも出席。続いて「BONBOM」と「Re RHEE」の連合ショーにも姿を見せ、会場に華を添えた。

フロントロウ（最前列）に座ったALPHA DRIVE ONEは、現地の関係者やメディアから大きな注目を浴びた。特に、会場周辺には彼らを一目見ようと大勢のファンが詰めかけ、そのグローバルな人気を改めて見せつける形となった。

（写真提供＝WAKEONE）ALPHA DRIVE ONE

今回のパリ滞在は、ALPHA DRIVE ONEにとって初のファッションショーであり、初のパリ・ファッションウィーク出席という点で非常に意義深いものとなった。

ステージ上でのカリスマ性溢れる姿とは一味違う、洗練されたスタイリングとビジュアルで現地のフラッシュを浴び、K-POP界に続きファッション界でも新たなアイコンとして浮上する鮮烈な存在感をアピールした。

（記事提供＝OSEN）

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

■【写真】K-POP初！ALD1、海外ファッション誌デジタルカバーに登場

■【写真】デビューならずの練習生たちが再始動か 『BOYS II PLANET』派生グループ構想浮上

■ALPHA DRIVE ONE、初動144万枚が衝撃的なワケ