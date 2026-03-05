日本人K-POPアイドル、デビュー5年にしてワンルームから引っ越し！1人暮らしの家を初公開 | RBB TODAY

ガールズグループBilllieの日本人メンバー、ツキの韓国生活10年目が初公開される。

5カ月前にワンルームからリビングと寝室のある部屋に引っ越したツキの日常に関心が集まっている。

MBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』では、韓国生活10年目、1人暮らし2年目のツキの日常とともに、引っ越して5カ月になる“NEWツキ・ハウス”が公開される。

愛らしいピンクのインテリアで統一された寝室が目を引く一方で、自ら塗装した黒色のテレビやカーテンなど、黒のアイテムで埋め尽くされたリビングのインテリアが対照的な魅力を放っている。ツキは、「陽の光が嫌い」と語るが、その理由は何なのか、気になるところだ。

また、起きてすぐにウォーキングマシーンで運動をし、韓国映画を見ながら韓国語を勉強する姿も公開される。流暢な韓国語を誇るツキならではの勉強法にも注目が集まる。

（写真＝MBC）ツキ

そんななか、ツキは“料理クイーン”としての一面も見せる。和食、韓国料理、洋食まで自炊に自信を見せる彼女は、ムグンジキムチチム（熟成キムチの蒸し煮）に挑戦。

スーパーで材料を吟味し、計量もせずに手際よくタレを作っていく。しかし、完成した料理を味見したツキは衝撃を受け、「プライドが傷ついた」と漏らして笑いを誘う。ツキが料理への自信を取り戻せるのか、関心が集まっている。

なお、『私は1人で暮らす～シングルのハッピーライフ～』は来る3月6日23時10分に韓国で放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

