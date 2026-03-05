「戻ってくると約束した」BTS、カムバックライブ予告編＆ポスター公開！五輪手掛けた監督とタッグ | RBB TODAY

ボーイズグループBTSが、カムバックライブの予告編とポスターを公開した。
3月5日、BTSは公式SNSを通じて、「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」のトレーラー動画とポスターを公開した。
今回の動画は、かつてコンサート会場に響き渡ったARMY（BTSのファンネーム）の熱い応援と歓声から始まる。それを聞いたメンバーたちは「本当に見たい」という感情を露わにし、ファンの愛おしさを伝える。
続けて、RMの「We promised our fans that we’d be back（ファンに戻ってくると約束した）」というナレーションとともに、舞台は景福宮（キョンボックン）へと切り替わる。メンバーは、昼と夜が交差する景福宮を背景に、強烈な存在感を放っている。
また、「THE WORLD’S BIGGEST BAND IS BACK（世界最高のグループが帰ってきた）」、「WITNESS THE HOMECOMING（彼らの帰還を目撃せよ）」というキャッチコピーが登場し、カムバックへの期待を一気に高めた。
メンバーたちは、「1つ1つ何かが変わっていくと強く感じた」「7人がともにこの道を歩み続け、泳ぎ続けていけると信じている」と語り、新たな旅に向けた強い意志と期待を示した。
動画と同時に公開されたポスターには、光化門（クァンファムン）の前に立つ7人のメンバーのシルエットが写り、目を引いている。
なお、来る3月20日、BTSは5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、21日20時、ソウル光化門広場一帯でカムバックライブを開催する。
2012年のロンドン五輪の開会式やアメリカのスーパーボウルのハーフタイムショーなどを手掛けたハミッシュ・ハミルトンが総監督を務め、世界的イベントにふさわしいステージを披露する予定だ。会場に足を運べない人も、Netflixを通じてリアルタイムで視聴することができる。
■【写真】身長差にキュン…JIN、女性歌手とペアルック2SHOT