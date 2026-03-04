SHINee・オンユ、新曲『TOUGH LOVE』MVティーザーの“圧倒的スケール”に視線釘付け！ | RBB TODAY

SHINeeのオンユが、圧倒的なスケールの新曲ミュージックビデオティーザーを公開し、カムバックへの熱気を高めている。

3月3日、オンユは公式YouTubeチャンネルを通じて、5thミニアルバム『TOUGH LOVE』のタイトル曲となる同名楽曲のMVティーザー第1弾を公開した。

【写真】オンユに「天上アイドル」「童顔すぎる」と賛辞殺到

映像の中のオンユは、静寂が漂う深いトンネルの中で正体不明の球体に押し流されながら、自らが背負った運命の重さに耐え忍んでいる。絶え間なく押し寄せる苦痛にふらつき、倒れ込みながらも、すぐに体を起こして前へと突き進む。映像は、ついに眩い光が降り注ぐ出口にたどり着いたオンユの姿で締めくくられ、MV本編への期待を抱かせる内容となっている。

特に「Jump in jump in 世界の果てまで / Dive in dive in 恐れることなく」という進取的なメッセージを込めた歌詞が初めて公開され、ファンの目と耳を釘付けにした。先に公開されたアルバムプレビューとは対照的なサビが印象的で、中毒性の高いサウンドに乗せたオンユ特有の魅力的なボーカルが高い完成度を誇っている。

（画像＝GRIFFINエンターテインメント）

タイトル曲『TOUGH LOVE』は、オンユ自身が作詞・作曲に参加した楽曲だ。海外の著名な作家陣と直接対面し、濃密なコラボレーションを経て誕生した。オンユは音楽的な成長をグローバルに拡張し、ソロアーティストとしての真実味を見せる見通しだ。

5thミニアルバム『TOUGH LOVE』は、ありふれた愛の物語から脱却し、私たちが直面する世界の中の「多様な愛の断面」を一冊の小説のように編み上げたアルバム。オンユは作詞はもちろん、デビュー後初めて作曲にも参加しており、アーティストを超えてプロデューサーとしての存在感もより強固にする覚悟だ。

なお、オンユの5thミニアルバム『TOUGH LOVE』は、3月9日18時に各種音源サイトを通じてリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

