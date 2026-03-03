チュ・ヨンウ＆キム・ソヒョン、新ドラマ『恋愛博士』で主演！今夏放送の甘いロマンスに期待 | RBB TODAY

俳優チュ・ヨンウとキム・ソヒョンが主演を務めるドラマ『恋愛博士』が、今夏に公開を決定した。

3月3日、本サイト提携メディア『OSEN』による取材の結果、Genie TVオリジナルでありENAの新月火ドラマ『恋愛博士』が、今年8月の編成を確定させ、放送開始に向けた準備の真っ最中であることがわかった。

『恋愛博士』は、高校時代は水泳選手だったが病で片足を失った博士課程の学生パク・ミンジェと、進路を失い彷徨った末に新たな道へと踏み出した修士課程の学生イム・ユジンの物語を描く。ロボット研究室で芽生える、ほろ苦くも甘いロマンスで視聴者にときめきを届けることが期待されている。

これに先立ち、主演としてチュ・ヨンウとキム・ソヒョンの出演が報じられ、大きな注目を集めていた。チュ・ヨンウは、絶たれた夢の跡でロボット工学という新たな人生を見つけた博士課程の「パク・ミンジェ」役を、キム・ソヒョンは進路への悩みや挫折を経験しながら新たな挑戦を続けていく「イム・ユジン」役を演じる。

二人はロマンスだけでなく、青春の成長物語を描き出し、視聴者にときめきと共感を贈る予定だ。 ENA側によると、『恋愛博士』は先月28日にすべての撮影を終了した。昨年11月から始まった約4カ月間にわたる撮影を終え、現在は8月の初放送を目標にポストプロダクション（後編作業）を進めている。

一方、『恋愛博士』はドラマ『白い巨塔』『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』『ある春の夜に』などを誕生させたアン・パンソク監督が演出を担当する。さらに、『屋根部屋のネコ』『フルハウス』を執筆した脚本家のミン・ヒョジョン氏が、ドラマ『別れに対処する私たちの姿勢』以来21年ぶりに脚本を手掛けることでも期待が高まっている。

◇チュ・ヨンウ プロフィール

1999年6月5日生まれ。父親と母親は元モデルのチュ・スンイルとカン・ソンジン。187cmという高身長と小さな顔は親譲りだ。高校2年生の時に、JYPエンターテインメントからスカウトされたが、両親から「アイドルするには歳をとりすぎてダメだ」と言われ、演技の道に進む。2021年、ウェブドラマ『You make me Dance』で主演に抜擢され、俳優デビュー。その後、ドラマ『警察授業』『トキメク☆君との未来図』『田舎町ダイアリーズ』などに出演。2024年の時代劇『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』と、2025年のNetflix『トラウマコード』で知名度を一気に上げた。

◇キム・ソヒョン プロフィール

1999年6月4日生まれ。6歳の頃から子役として数多くのドラマに出演し、2008年のドラマ『伝説の故郷』で正式デビューした。2012年、ドラマ『太陽を抱く月』の出演で知名度を上げ、キム・ユジョン、キム・セロンとともに韓国芸能界の「3大子役」と呼ばれた。『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』にコン・ユの妹役（前世）で出演。アニメ映画『君の名は。』の韓国語吹き替え版ではヒロイン・宮水三葉役の声を担当している。最近の主演作に『仮面の王 イ・ソン』『恋するアプリ Love Alarm』『ノクドゥ伝～花に降る月明り～』『月が浮かぶ川』（原題）など。

