BTS・JINは続投ならず？Netflix『キアンの破天荒ゲストハウス2』に2PM・ジュノ＆LE SSERAFIM・カズハら出演へ | RBB TODAY

BTSのJINが出演し、大きな話題を呼んだNetflixバラエティ『キアンの破天荒ゲストハウス』が、再び戻ってくる。

『キアンの破天荒ゲストハウス』シーズン2の出演者が公開され注目を集めている。

本作は、ウェブ漫画家キアン84ならではの想像力とロマンから生まれた独特な面白さを提供し、昨年、韓国で民宿バラエティのブームを牽引した作品だ。

従来の民宿バラエティの公式を打ち破る構成と非日常的な体験が視聴者の支持を集め、韓国をはじめ世界各国のTOP10にランクインするなど、国内外で熱い注目を浴びた。

宿泊客のために奔走する「キアン荘ファミリー」と、その中で特別な思い出を紡ぐ宿泊客たちの姿は、視聴者に疑似体験を提供し、K-民宿バラエティの新たな地平を切り拓いたと評価されている。

（写真提供＝AOMG、LIANAT、O3 Collective、SOURCE MUSIC）左からキアン84、イ・ジュノ、キム・ヨンギョン、カズハ

待望のシーズン2では、冬の大関嶺（テグァルリョン）へと舞台を移す。夏の鬱陵島（ウルルンド）を背景にしたシーズン1とは正反対の環境下で、新たな「キアン荘」を披露する。初心者から一歩成長した「経験者オーナー」のキアン84が、自身の想像をいかに現実のものとし、どのような物語を綴るのかに関心が集まっている。

また、運営を支える新入りスタッフとして、元バレーボール選手のキム・ヨンギョン、2PMのメンバーで俳優としても活躍するイ・ジュノ、LE SSERAFIMのカズハの合流が確定し、早くも話題だ。

世界を舞台に活躍したキム・ヨンギョンは特有のカリスマ性で現場をリードし、音楽と演技を両立するオールラウンダーのイ・ジュノは、繊細な共感力とセンスで番組を盛り上げる。さらに、LE SSERAFIMのカズハは、明るく新鮮な魅力で末っ子らしい活気を吹き込む予定だ。

経験者オーナーのキアン84と、個性豊かな新スタッフたちが生み出す「キアン荘ファミリー」の化学反応に期待が寄せられる。

『キアンの破天荒ゲストハウス』シーズン2は、今年第3四半期にNetflixで配信予定だ。

