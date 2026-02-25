夫イ・ビョンホンにそっくり？女優イ・ミンジョン、息子の写真を公開「パパと同じポーズ…」 | RBB TODAY

女優のイ・ミンジョンが、夫イ・ビョンホンにそっくりな長男ジュヌ君の幼少期の姿を公開した。

2月24日、YouTubeチャンネル「イ・ミンジョン MJ」に公開された動画『ジュヌに許可をもらって撮るイ・ミンジョンの息子の部屋 初公開（＋リノベーションの日）』の中で、イ・ミンジョンは息子の部屋に飾られた家族写真を紹介した。

【写真】イ・ビョンホン夫婦、息子を初公開

イ・ミンジョンは「1歳を過ぎて撮ったものか、100日記念の写真が撮れなくて生後8カ月頃に撮ったものか、すぐには思い出せない」と言いながら、父親の隣で同じポーズをとり、カメラに向かって笑うジュヌ君の写真を披露。

彼女は「知り合いのスタジオで急遽、手早く撮ったもの。パパと同じポーズにして」と説明。また、別の写真については「私は赤ちゃんをあやすような格好ではないけれど、視線を下にずらしていくと足元に赤ちゃんがくっついている……というコンセプトみたい」と率直な感想を述べ、周囲を笑わせた。

（画像＝「イ・ミンジョン MJ」キャプチャ）イ・ビョンホン（左）とジュヌ君

あわせてイ・ミンジョンは「3年半前に第二子を授かってから、この4年間はジュヌにあまり気を配ってあげられなかった」と告白。「ジュヌは私と身長が同じくらいなのに、いまだに小学校低学年用の椅子を使わせてしまっている」と申し訳なさを語った。この日、彼女は2週間かけてジュヌ君の部屋をリノベーション。

彼女はジュヌ君へ宛てた手紙で「寂しい思いもしただろうに、妹の面倒もよく見てくれて、元気に育ってくれて本当にえらく、感謝している。すべての人に温かい心で接する素敵な男性に成長してほしい」と母としての深い愛情を伝えた。

（画像＝「イ・ミンジョン MJ」キャプチャ）ジュヌ君

なお、イ・ミンジョンは2013年にイ・ビョンホンと結婚。2015年に長男ジュヌ君、2023年に長女ソイちゃんを授かっている。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

