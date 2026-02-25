IVE、新曲『BANG BANG』で6度目の“パーフェクトオールキル”達成！米ビルボードでも好成績 | RBB TODAY

IVEの新アルバム『REVIVE+』が、グローバルチャートを席巻している。

IVEは、韓国主要音源チャート「パーフェクトオールキル」に続き、米ビルボードでも好成績を収め、その圧倒的な存在感を証明した。

2月24日（現地時間）に米ビルボードが発表した最新チャート（28日付）によると、IVEの2ndフルアルバム『REVIVE+』の先行公開曲『BANG BANG』が「Global（米国除く）」で38位を記録した。さらに「Global 200」で81位、「World Digital Song Sales」では7位にランクインし、2週連続で上位圏を維持した。

地域別チャートでの活躍も目覚ましい。『BANG BANG』はBillboard Koreaの「Hot 100」で3位、「Global K-Songs」で5位を記録したほか、Billboard Japanの「Hot 100」でも21位にランクインした。韓国や日本をはじめ、アジア3地域でも最上位圏に進出し、グローバルな影響力を証明した。

こうした成果は、韓国国内での熱狂的な人気と相まって相乗効果を生んでいる。24日、『BANG BANG』は韓国主要音源プラットフォームであるMelon、Genie、FLO、VIBE、Bugsのリアルタイムおよびデイリーチャート、TOP100などで全て1位を独占し「パーフェクトオールキル（PAK）」を達成した。25日午前9時時点でも首位をキープし続けている。これは、2026年にリリースされた楽曲のなかで初の記録であり、IVEにとって通算6度目の「パーフェクトオールキル」という点でも非常に意義深い。

周囲の視線に揺らぐことなく、自ら状況を切り拓いていく主体的なメッセージを込めた『BANG BANG』は、強烈なEDMサウンドと直感的なパフォーマンスで大きな支持を得ている。特にTikTokなどのショートフォームプラットフォームにおけるチャレンジ動画ブームは、韓国国内外のチャート上昇にさらなる拍車をかけ、IVEの圧倒的な音源パワーを裏付けた。

IVEは今回のフルアルバムを通して、「私」から「私たち」へと拡張された物語を披露し、大衆と評論家の両方から好評を博した。ビルボードチャートへのランクインと韓国での「パーフェクトオールキル」を同時に成し遂げた彼女たちが、今後どのような歩みを続けていくのか、世界中のファンから熱い関心が注がれている。

なお、IVEは2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースし、音楽番組をはじめ、さまざまなコンテンツに出演しながら精力的な活動を続けている。

IVE プロフィール

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

