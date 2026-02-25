意外と可愛らしい夫婦？秋山成勲、妻SHIHOの徹底ぶりを明かす「一度も自分の前で屁を…」 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）が、妻SHIHOとの仲睦まじい様子を明かした。

去る2月24日、韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『1人は無理』（原題）には、俳優チャ・テヒョンがゲストとして出演した。

【写真】秋山成勲、妻のセカンドパートナーもOK？

ここにタレントのチョン・ヒョンム、秋山成勲、コメディエンヌのイ・スジ、女優イ・セヒが、チャ・テヒョンのためのオーダーメイドの“癒しコース”を準備した。

この日の最初のコースは、モッパン（食べる様子を動画に収めること）。楊平（ヤンピョン）で有名な、行列のできるハットグ店だった。

しかし、チャ・テヒョンはハットグを美味しそうに食べたものの、目は半分とろけそうな状態で「僕は何を食べても眠くなるんだ」と語り、笑いを誘った。

（写真＝JTBC）秋山成勲

そのため、チャ・テヒョンはアイマスクで目まで隠し、ネックピローまでつけて、リラックスして移動する間、イ・スジはきまり悪そうにしていた。お腹のなかにガスが溜まり始めたのだ。生理現象ではあったが、全員が一緒にいる密閉された車内だった。

イ・スジは、自分の前の座席に座っている秋山を差しながら、「1番の被害者はソンフンさんだ」と話した。

ところが、秋山は「一度も女性のオナラの匂いを感じたことがない。匂ったことがない」と伝え、衝撃を与えた。妻SHIHOと結婚18年目であるにも関わらず、彼は「妻とは（お互いの前で）屁をこいたことがない」と明かした。

これに対し、イ・スジは「私の夫は、屁をこくたびに事件番号を付ける。『麗水（ヨス）くさオナラ事件』みたいに」として、「（出そうだから）段差があるとき、教えて。気をつけて」と付け加え、さらに笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】SHIHO、秋山成勲の“体臭”に悶絶!?「洗濯したタオルからなぜこんな臭いが…」

■【写真】秋山成勲、東京の5億円超え自宅公開

■【写真】親子も仲良し？秋山成勲、14歳娘とデート