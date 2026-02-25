TWICE、北米でも圧倒的な存在感！米人気番組で魅せたホットなパフォーマンスにファン熱狂 | RBB TODAY

TWICEが、北米を熱狂の渦に巻き込んでいる。

TWICEは、2月23日（現地時間）に放送された米NBCの人気番組「The Tonight Show Starring Jimmy Fallon」に出演した。

2021年と2023年にも同番組で印象的なステージを披露した彼女たちは、約3年ぶりに再び番組を訪れ『Strategy』のパフォーマンスを繰り広げた。

HIPなスタイリングで登場したメンバーは、パワフルなパフォーマンスとホットな魅力を存分に発揮したステージで観客を魅了し、オンライン・オフラインの両方で大きな注目を集めた。2024年12月にリリースされた『Strategy』は、昨年大ヒットを記録したNetflixのアニメ映画「K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナルサウンドトラックに起用されたことで再評価され、米ビルボードのメインチャート「HOT 100」17週連続チャートインという記録を打ち立てた。さらに、Spotifyでは番組放送当日の累計再生回数が3億回を突破し、現地での熱狂的な反応を証明した。

現在、TWICEは1月のバンクーバー公演を皮切りに、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」の一環として北米ツアーを展開している。2月18日・20日・21日に開催されたベルモントパーク公演では“360度オープンステージ”で代表曲を披露し、観客の満足度を高めた。また、ソロステージや、アニメ「K-POPガールズ！デーモン・ハンターズ」の挿入歌『TAKEDOWN』のパフォーマンスなども披露され、公演に特別な彩りを添えた。

熱気が高まる北米ツアーは、4月のオースティン公演まで全20地域・35公演の規模で行われる。さらに4月25日、26日、28日には、海外アーティスト史上初となる東京・国立競技場での単独公演を行う。5月と6月にはヨーロッパ8地域での公演も控えており、最終的には全世界43地域・78公演に及ぶ「自己最大規模」のワールドツアーを継続していく。

（記事提供＝OSEN）

