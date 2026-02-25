SHINee・ オンユ、新AL全曲クレジットに名を連ねる！初の作曲参加でプロデューサーとして新たなステージへ | RBB TODAY

SHINeeのオンユが、アーティストの枠を超え、プロデューサーとして新たな一歩を踏み出す。

オンユは2月24日、公式SNSにて5thミニアルバム『TOUGH LOVE』のトラックリストを公開した。

今回のアルバムには、タイトル曲『TOUGH LOVE』をはじめ、『Dot dot dot (...)』『Flex on me』『Lie』『X, Oh Why?』など、オンユならではの感性豊かな色彩を反映した全5曲が収録される。

特筆すべきは、オンユがタイトル曲の作詞・作曲に参加しただけでなく、全収録曲のクレジットに名を連ねて作品への真摯な姿勢を示した点だ。タイトル曲『TOUGH LOVE』は、オンユが海外の有力プロデューサー陣と直接対面し、緊密なコラボレーションの末に完成させた。これは、彼の音楽活動がグローバルに広がっていることを示唆している。

（画像＝GRIFFINエンターテインメント）

オンユは幅広い音楽的スペクトラムの中で、プロデューサーとしての才能を本格的に発揮し、その無限の可能性を立証する構えだ。

5thミニアルバム『TOUGH LOVE』は、ありふれたラブストーリーにとどまらず、私たちが生きる世界における「多様な愛の断面」を照らし出す作品となっている。複雑な感情を一冊の小説のように編み上げることで、聴く者一人ひとりに自身の物語を思い起こさせる。

唯一無二の歌声と表現力で独自の音楽世界を築いてきたオンユは、本作を通じてその価値観をさらに拡張させる。デビュー後初めて作曲に携わるなど、自らがアルバムの軸となり、代わりのきかない存在感を誇示。密度の高いサウンドで、再び聴き手の心に深い余韻を届ける見通しだ。

なお、オンユの5thミニアルバム『TOUGH LOVE』は、3月9日18時に各種音源サイトを通じてリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

