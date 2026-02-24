25歳で突然この世を去った元人気K-POPアイドル、秘蔵写真が初公開…「恋しい」との声続く | RBB TODAY

ガールズグループf(x)出身の女優ソルリさんの写真が初公開された。

2月24日、ソルリさんの兄は自身のSNSに「笑顔を浮かべながら、なぜそんなに悲しく泣くの」という文章とともに、1枚の写真を公開した。

公開された写真には、ソルリさんの幼少期の姿が収められている。部屋着で気楽そうな姿の彼女は、カメラを見つめながら笑みを浮かべている。

（写真＝ソルリさん兄SNS）幼少期のソルリさん

ソルリさんの未公開写真を見たネットユーザーは、「恋しい顔」「会いたい」といった反応を見せ、今なお彼女を恋しがって、哀悼した。

なお、ソルリさんは2019年10月14日、京畿道（キョンギド）城南（ソンナム）市の自宅にて、25歳でこの世を去った。

◇ソルリさん プロフィール

1994年3月29日生まれ。本名チェ・ジンリ。2005年に韓国SBSの時代劇『薯童謡』で子役として芸能界にデビュー。2009年にはガールズグループ「f(x)」のメンバーとして、歌手デビューした。2015年にグループを脱退し、その後は女優やタレントとして活動。2019年10月14日、突然この世を去った。享年25歳。

