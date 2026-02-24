SEVENTEEN・エスクプス、シンプルな着こなしもお手の物！輝く美しさでイタリアへ出国 | RBB TODAY

ボーイズグループSEVENTEENのメンバー、エスクプスがイタリアへ出国した。

2月24日午前、ファッションショーに出席するため、仁川（インチョン）国際空港を通じてイタリア・ミラノに向かった。

写真のなかのエスクプスは、黒色のレザージャケットに白色のパンツを合わせ、シンプルでありながらも洗練された着こなしを披露している。ファンや報道陣に向かって、挨拶をしながら、出国ロビーへと向かった。

なお、エスクプスが所属するSEVENTEENは来る2月27日18時、デジタルシングル『Tiny Light』をリリース予定だ。

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダーを務めるが、実際の家族構成では末っ子。そのため、家庭内での“末っ子気質”ぶりをメンバーに指摘されることもしばしば。

