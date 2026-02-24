SEVENTEEN・ドギョム×スングァン、アジア5都市で単独コンサート開催決定！日本公演は千葉2days | RBB TODAY

SEVENTEENのドギョム×スングァンが、アジア5都市で単独コンサートを開催する。

2月23日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、ドギョム×スングァンは4月17日から19日までの3日間、韓国・仁川インスパイアアリーナで単独コンサートツアー「DxS [SERENADE] ON STAGA」の幕を開ける。

その後、4月29日・30日に千葉・幕張メッセ、5月30日・31日に大邱・EXCO、6月6日にマカオ・The Venetian Arena、7月25日に台湾・高雄アリーナとツアーを展開する予定だ。

公演タイトルは、今年1月にリリースされたドギョム×スングァンの1stミニアルバム『Serenade』から名付けられた。“ありふれた愛”をテーマに、2人ならではの感性豊かなストーリーテリングで表現したアルバムの世界観を、ツアーでも存分に体感できると期待が高まっている。誰もが共感できる音楽を、彼らの完璧なハーモニーで届けるステージになりそうだ。

2人は『Serenade』発表当時、音楽番組をはじめ、「Tipsy Live2」「Record Delivery」など多彩なライブコンテンツに出演し、圧倒的な歌唱力を証明した。タイトル曲『Blue』は韓国国内外の音楽チャートで1位を獲得し、数多くのチャレンジ動画を生み出すなど、正統派バラードとしては異例の反響を集めた。

アルバムも大きな支持を集めた。『Serenade』は、ユニット作品としては異例の発売初日で52万枚以上を売り上げ、ハーフミリオンを達成した。さらに、日本のオリコン「デイリーアルバムランキング」や、中国のQQミュージック「デジタルベストセラーアルバム」EP部門の日間・週間チャートで1位を記録。米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」にもランクインするなど、グローバルな人気を証明した。

また、ユニット活動にとどまらず、個人活動でも存在感を発揮している。ドギョムが歌唱を担当した人気ウェブトゥーン「華山帰還」のOST『Never Losing』が2月23日に公開された。スングァンは、自身がMCを務めるウェブバラエティ「ブ・スングァンのビビディバビディブ」で持ち前の軽快なトークを展開し、視聴者から高い評価を得ている。

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。

