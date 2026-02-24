“不仲説”ささやかれた妻SHIHOにも「愛しています」…秋山成勲、娘サランちゃん（14）とのデート姿公開！ | RBB TODAY

総合格闘家でタレントの秋山成勲（チュ・ソンフン）が、娘のサランちゃんとデートに出かけた。

秋山は2月23日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに娘とデートをしましたが、本当に楽しくて幸せでした。忙しくてなかなか会えない分、私にとって本当に大切な時間でした。今年は仕事を少しでも調整して、もっと多くの時間を作れるよう努力します」とつづり、動画と写真を公開した。

公開された写真には、娘のサランちゃんと二人きりの時間を過ごす秋山の幸せそうな姿が収められている。大きなメガネをかけてデートを楽しむ二人は、そっくりな“瓜二つ”のルックスで視線を引いた。また、手をぎゅっと握ったり、同じように舌を出しておどけた表情を見せたりと、仲睦まじい父娘の様子も披露している。

さらに秋山は、「いつも娘の面倒を一人で見てくれている妻にも、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとう、そして愛しています」とコメント。妻のSHIHO（矢野志保）への感謝と愛情も伝えた。

（画像＝秋山成勲Instagram）サランちゃん（左）と秋山成勲

秋山は2009年に矢野志保と結婚し、娘のサランが誕生。最近は複数の番組で「4カ月に一度会っている」と明かし、お互いへの不満を語ったことから不仲説が浮上する場面もあった。

