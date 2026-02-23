ふっくらしたビジュアルでまた妊娠説、K-POP歌手夫婦のデート目撃談　無理な減量で倒れたことも | RBB TODAY

何度目だろうか。

ヒョナとヨン・ジュンヒョンのK-POP歌手夫婦に、再び妊娠説がささやかれている。

SNSではこのほど、「今月17日、韓国のあるショッピングモールでヒョナとヨン・ジュンヒョンを見た」という書き込みと、動画1本が投稿された。

動画には、ヒョナとヨン・ジュンヒョンとみられる2人が買い物を楽しむ様子が収められていた。ヒョナはピンクのジャケットにオートミールカラーのスウェットパンツを合わせたラフな装いで、ヨン・ジュンヒョンはグレーのブルゾンに黒いパンツというシンプルなスタイルだった。2人は複数のショッピングバッグを手にしており、買い物を楽しんだ様子もうかがえる。

（写真＝オンラインコミュニティ）ヒョナとヨン・ジュンヒョン夫婦

目撃情報によると、2人は周囲を意識することなく会話を交わしながらショッピングモールを歩いていたという。ただ、ヒョナと思われる人物が以前よりふっくらしたように見えたことから、再び妊娠説が取り沙汰されることになった。

ヒョナとヨン・ジュンヒョンは2024年10月に結婚。以降、ヒョナはたびたび妊娠説が浮上してきた。

その後、ヒョナはダイエットを宣言し、10kgの減量に成功。しかし、ステージ上で倒れ、無理な減量の影響ではないかと指摘されたこともある。

◇ヒョナ プロフィール

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。「2011 MAMA」のステージでは異例の“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題に。2022年11月には6年間交際してきた歌手イドン（DAWN）と破局。2024年1月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表し、同年10月に結婚した。

