韓国芸人の妻、ビキニで誇示した無駄肉のないボディライン | RBB TODAY

コメディアンのパク・ソングァンの妻イ・ソルイが、完璧なビキニ姿を公開した。

イ・ソルイは2月22日、自身のSNSを通じて「見渡す限り開けた海を眺めていると、どれほど自由な気分になることか」という文章と共に、複数枚の写真を掲載した。

公開された写真の中のイ・ソルイは、果てしなく広がる青い海を背景に、ゆったりとした時間を過ごしている様子である。彼女は水色の柄が映えるビキニに、軽やかな素材のラップスカートを合わせ、爽やかで洗練されたバカンスルックを完成させた。

特に、ネイビーカラーのキャップを深くかぶったイ・ソルイは、ナチュラルな魅力を放つと同時に、運動で鍛え上げた引き締まった腹筋とスリムなボディラインを誇示し、見る者の感嘆を誘った。すらりと伸びた脚線美と直角の肩ラインは、彼女の徹底した自己管理をうかがわせる。

(写真=イ・ソルイIbstagram)

イ・ソルイは2020年にパク・ソングァンと結婚し、SBSのバラエティ番組『同床異夢2－君は僕の運命』に共に出演して新婚生活を公開し、大衆から大きな愛を受けた。

過去に製薬会社で勤務していたイ・ソルイは、結婚後、10年間勤めていた会社を退職し、現在はインフルエンサーとして活動している。昨年には、3年前にがんの診断を受け、抗がん治療を終えたことを明かし、多くの応援を受けた。

