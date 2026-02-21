『その年、私たちは』出演俳優、結婚式当日に延期を発表「個人的な状況と両家の事情」 | RBB TODAY

俳優チョ・ボクレ（チョ・ボンネ）が、予定していた結婚式を突如延期した。

2月21日、所属事務所BHエンターテインメント側は、「本日予定されていたチョ・ボクレの結婚式は、個人的な状況と両家の事情により執り行うことができなくなった」として、「挙式日程は改めて協議することにした」と公式コメントを発表した。

【話題】チョ・ボクレ、結婚について語る

去る2021年、チョ・ボクレは一般人の妻と婚姻届を提出して家庭を築いたが、当時新型コロナウイルスの影響で結婚式を挙げることができなかった。

その後、2人の子供が産まれ、仲睦まじい家庭を築いてきた彼は、当初娘の1歳の誕生日を記念して、遅ればせながら華燭の典を挙げる予定であった。

（写真＝BHエンターテインメント）チョ・ボクレ

特に、彼は最近、YouTubeチャンネル「Zzanbro」などに出演し、「良い父親になることが人生の目標だ」と明かし、並々ならぬ家族愛を示しただけに、挙式当日に伝えられた延期の知らせに、ファンから心配の声が上がっている。

なお、2010年のデビュー後、映画『セシボン』、ドラマ『ムービング』『その年、私たちは』などで強烈な存在感を放ってきたチョ・ボクレは、2026年にSBSドラマ『キム部長』（原題）で復帰を控えている。

