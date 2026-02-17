時の流れを実感…整形も囁かれた2NE1パク・ボム、20年前の姿を公開　イケメン俳優への求愛も話題に | RBB TODAY

2NE1のパク・ボムが、初々しかった時代を振り返った。

今もなおトップアーティストとして活躍する彼女だが、歳月の経過を感じさせる姿にも関心が集まっている。

【おやすみ】パク・ボムの胸元キワドいベッド写真

2月17日、パク・ボムは自身のインスタグラムを更新。「19歳、20歳の頃のボム。連休を楽しく過ごしてください」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された約20年前のパク・ボムは、シャープなフェイスラインが印象的で、すっぴんのようなナチュラルな雰囲気を見せている。

20年前の姿は現在とはかなり印象が異なる。最近のパク・ボムは鮮やかなカラーとメイクを取り入れ、幻想的なビジュアルを強調している。一部では過度な加工や整形を指摘する声もあるが、本人はこれまで公式に否定している。

2024年から2025年にかけては、2NE1としての活動を展開し、存在の大きさを改めて示した。一方で俳優イ・ミンホへの好意をSNSで表現する投稿なども話題となっている。現在は体調不良のため活動を休止しており、回復と復帰を待つ声が寄せられている。

（写真＝パク・ボムInstagram）20年前の姿

（写真＝パク・ボムInstagram）現在

◇パク・ボム プロフィール

1984年3月24日生まれ。2005年にYGエンターテインメントの練習生となり、2009年3月にガールズグループ2NE1のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と個性的な歌声、愛らしいビジュアルで人気メンバーに。2016年のグループ解散後は所属事務所がなく、空白期に入った。2018年にD-Nationエンターテインメントと契約すると、ソロ歌手としてカムバックした。

