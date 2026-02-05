大胆衣装でボリューミーな胸元を披露！イェリン、大人の色香纏った「天性のアイドル」 | RBB TODAY

ガールズグループGFRIEND出身の歌手イェリンが、成熟した魅力を披露した。

去る2月3日、イェリンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】イェリンの親友アイドル、グラマラス体型に注目

キャプションには、黒猫の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、イェリンの南米ソロツアー「2026 LATAM TOUR・YERIN［Chapter Y in South America］」の裏側を捉えたものである。

（写真＝イェリンInstagram）

写真のなかのイェリンは、ベージュの衣装を着用し、艶っぽいメイクをして完璧なアイドルらしい姿を見せている。美しい肌を健康的に見せ、輝きを放っている。

投稿を目にしたファンからは、「唯一無二の天性のアイドル」「1番美しい」「本物の猫かもしれない」といった反応が寄せられていた。

なお、イェリンは南米ソロツアーを続ける。来る2月8日（現地時間）にメキシコ・メキシコシティで公演を開催する予定だ。

◇イェリン プロフィール

1996年8月19日生まれ。本名はジョン・ウンビ。2015年1月15日、GFRIENDのメンバーとしてデビュー。ウェブドラマなどにも出演し、女優としても活躍した。2021年5月に所属事務所との契約が終了し、GFRIENDとしての活動を終えた。同年6月には、すぐにソロデビューを果たし、女優・歌手活動を並行して行っている。

■【写真】イェリンと高校時代からの親友！オ・ハヨン、ボリューム際立つ見下ろしショットに釘付け

■【写真】ファンも混乱…イェリンが公開した2SHOTが話題「彼氏絶対可愛いよね？」

■【写真】「布の面積少なっ！」イェリンの親友・ジョイ、“奇抜な衣装姿”を披露してファンもハラハラ