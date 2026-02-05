隠しきれないボリューム感…ナッティ、タイトニットで“メリハリ体型”あらわ「異次元」「やばい」 | RBB TODAY

ガールズグループ KISS OF LIFE（キス・オブ・ライフ）のナッティが、その完璧なビジュアルでファンを虜にしている。

ナッティは最近、グループの公式インスタグラムを更新。「Randommmmm」というコメントとともに、自身の近況を収めた写真を投稿した。

【写真】ナッティ、はち切れそうな“貫禄ボディ”

公開された写真には、鏡越しに自撮りをするナッティの姿が写っている。彼女はタイトなニットのセットアップを身にまとい、体にフィットするビスチェが引き締まったウエストラインを強調。ボリューム感のある健康的でしなやかなボディラインを惜しみなく披露し、その抜群のプロポーションで見る者の視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「惚れ惚れする美しさ」「スタイルが異次元」「可愛い」「やばい」といった、コメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、3月よりファンミーティングツアー「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR [DEJA VU]」をスタートさせる。日本公演は6月27日に東京で開催される予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

