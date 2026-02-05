日本の15倍、韓国にいたっては25倍…平均で「年俸7億円超え」のメジャーリーグ、数字が示す“次元の違い” | RBB TODAY

やはりメジャーリーグ（MLB）と呼ぶべきか。「お金の桁」がまるで違う。

メジャーリーグの平均年俸は472万1393ドル（約7億3200万円）で、1年目の選手でも1億円を超える。韓国プロ野球KBOリーグとは対照的だ。

【注目】WBCは3大会連続1次ラウンド敗退だが…韓国プロ野球の人気が右肩上がり

誰もがアメリカを目指す理由がここにある。富と名誉が一気に手に入る。

メジャーリーグ選手会（MLBPA）は最近、2025年シーズンのMLB選手の平均年俸を集計し、発表した。8月末時点で、現役ロースターおよび負傷者リストに登録されている1046人の年俸とボーナスなどを合算して算出した数値だ。

“マネーゲーム”が繰り広げられるMLBだが、そこにも格差は存在する。キャリア1年未満は82万2589ドル（約1億2900万円）、1～2年目は117万9192ドル（約1億8400万円）だ。年俸調停の資格が発生する2～3年目になると、183万3386ドル（約2億8700万円）へと跳ね上がる。

そこから先は年俸が一気に上がる。キャリア3年以上は327万3039ドル（約5億1200万円）、4年以上は393万2847ドル（約6億1500万円）、5年以上は801万9748ドル（約12億5500万円）だ。11～12年目ともなれば、2203万4231ドル（約34億4700万円）にまで達する。

（写真提供＝OSEN）

KBOリーグと比べれば、まさに雲泥の差だ。

2025年12月、韓国野球委員会（KBO）が発表した2025年シーズンの各球団年俸上位40人（外国人選手および新人を除く）の平均年俸は、2億7762万ウォン（約3000万円）に過ぎない。MLBの平均年俸と比べると、実に約25倍の差がある。

平均が最も高いサムスン・ライオンズでさえ3億3018万ウォン（約3600万円）であり、それでも約23倍の開きがある。

しかもこれは「上位40人」に限定した数字だ。全選手の平均で計算すれば、金額はさらに下がる。必然的に、MLBとの格差は一層広がる。

では日本プロ野球（NPB）はどうか。

2025年5月、日本プロ野球選手会が発表したデータによると、球団の公示選手（登録選手）725人の平均年俸は4905万円だ。韓国に比べると高いが、こちらもメジャーリーグと比べれば約15倍の差がある。

同じ実力であればMLBを目指さざるを得ない理由が、ここにある。かつては日本に進出するだけでも大金を手にすることができたが、いまや状況は違う。

最近、MLBに進出したソン・ソンムンを見れば、その差は明白だろう。

（写真提供＝OSEN）ソン・ソンムン

彼はキウム・ヒーローズと6年120億ウォン（約12億9300万円）の契約を結んだが、それとは別にビッグリーグに挑戦し、サンディエゴ・パドレスと4年1500万ドル（約23億4700万円）の契約を結んだ。より短い期間で、より多くの金額を手にすることになる。

それだけではない。現地で結果を残せば、4年後にフリーエージェント（FA）となった際、年俸100億ウォン超えも視野に入る。まさに「別世界」だ。世界最高峰のリーグは、金額の次元からしてまったく違う。

■【写真】大谷翔平の前で大胆衣装…韓国女優の“レギンス始球式”

■WBCは3大会連続1次ラウンド敗退だが…韓国プロ野球の人気が右肩上がり！女性ファン・20代の関心もUP

■「日本戦は絶対に勝ちたい」韓国の日本キラーがWBCに向けて“打倒日本”を堂々宣言