TWICE・チェヨン、左手薬指の指輪に視線集中！北米ツアー中も10歳上歌手との交際順調か | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、チェヨンが北米ツアーの中間地点にたどり着いた近況を報告した。

去る2月2日、チェヨンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】「5年以内に結婚を…」チェヨンの恋人とは？

キャプションには、「第1区間アメリカツアー終わり」という短い文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかのチェヨンは、鏡を使った自撮りと自然なポーズで自由な雰囲気を演出し、ステージとはまた違う日常的な魅力を見せた。

特に、気楽でありながらも、個性的なスタイリングと余裕のある表情が目を引く。長いウェーブヘアにサングラスを合わせたチェヨンは、ファンの視線を釘付けにした。モモと肩を並べて立つ姿も写っており、ツアー中の生き生きとした様子が伝わる。

（写真＝チェヨンInstagram）3枚目：左からモモ、チェヨン

なかでも、チェヨンの左手の薬指にはめられた指輪が目を引く。2024年4月、彼女は歌手Zion.Tとの熱愛を認め、交際を続けている。

投稿を目にしたファンからは、「かっこいい！」「めっちゃクール」「ブラジルにも来て！」など、各国からの応援コメントが続いた。

なお、チェヨンが所属するTWICEは、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名は「ちびラッパー」。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

