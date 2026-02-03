NCT WISH、初コンサートツアーのアンコール公演決定！4月にソウル・KSPO DOMEで開催へ | RBB TODAY

NCT WISHが、4月にソウルでアンコール公演を開催する。

NCT WISHは、4月17日～19日までの3日間、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEにて「NCT WISH 1st CONCERT TOUR “INTO THE WISH : Our WISH” ENCORE IN SEOUL」を開催することを決定した。

【写真】NCT WISH、“強め加工”プリクラ

今回のアンコール公演は、2025年10月31日から11月2日にかけて行われたソウル公演を皮切りに、全18地域・30公演を巡った初のコンサートツアーを経て実現するものだ。グローバルな舞台を駆け巡りながら、自分たちならではのカラーをより鮮明にしてきたNCT WISHの、さらに進化したステージが披露される見通しだ。

チケットは、インターネット予約サイト「Melon Ticket」にて、2月10日20時からファンクラブ先行予約が、2月12日20時から一般予約がスタートする。激しいチケット争奪戦が予想される。

（画像＝SMエンターテインメント）NCT WISH

またNCT WISHは、最近、日本9都市で全17公演にわたるホール＆アリーナツアーを全席完売で成功裏に終えたほか、1月24日・25日にはファンの熱い声援を受けて追加開催された香港公演も無事に完走し、グローバルな人気を改めて証明した。2月6日には、マレーシア・クアラルンプールでツアーの熱気を引き継ぐ予定だ。

さらに、NCT WISHは2月7日から22日までの計16日間、ソウル・城東区ヨンムジャン13ギル11にて、オリジナルキャラクターのポップアップストア「WISH BAKERY」をオープンする予定だ。

（記事提供＝OSEN）

