「BTS、4年ぶりに営業再開します」リーダーRM、完全体カムバックに向けた胸躍るサイン | RBB TODAY

ボーイズグループBTSの完全体でのカムバックが迫るなか、リーダーのRMが胸躍るサインを出した。

2月3日、RMは自身のインスタグラムを更新。

彼は、タンクトップ姿でトレーニング中の近況写真とともに「始まり」という短い言葉を投稿した。さらに、自撮りとともに「BTS、4年ぶりに営業再開します」というウィットに富んだコメントを加え、メンバー全員での活動再開を公式に予告した。兵役を終え、待ちわびた末に戻ってくるBTSの活動にファンの期待感は一気に高まった。

先立って、所属事務所BIGHIT MUSICは、BTSが来る3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースすると公式に発表した。約3年9カ月ぶりにリリースされる今回のアルバムには、14曲が収録された。グループのアイデンティティとルーツを象徴する『ARIRANG』をタイトルに決め、深い意味を加えている。

カムバックの熱気は、オフラインとスクリーンでも続く。3月21日にBTSはソウル・光化門（クァンファムン）広場で「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催し、世界中のファンと対面する。

続けて3月27日には、新アルバムの制作過程を収めたドキュメンタリー映画『BTS：THE RETURN』がNetflixで単独公開される予定だ。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

