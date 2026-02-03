バレないの？aespa・カリナ、“変装なし”で福岡の街に出没！タイツから覗く美脚に釘付け「めっちゃ綺麗」 | RBB TODAY

aespa（エスパ）のカリナが、福岡の街中に出没した。

カリナは2月2日、自身のインスタグラムを更新。絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

【写真】カリナ、“変装なし”で福岡に出没！

公開された写真には、福岡の街並みをバックに佇むカリナの姿が収められている。

この日のファッションは、全体をブラックで統一したクールな「オールブラックコーデ」。そこに淡いパープルのバッグを差し色として取り入れ、洗練された着こなしを披露した。一切変装をせず、持ち前の美貌を堂々と見せた姿や、ショートパンツから伸びる網タイツ越しの美脚がファンの目を引いている。

この投稿に対し、ファンからは「福岡へようこそ」「気づかれなかった？」「かわいい」「めっちゃ綺麗」といったコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、aespaは1月31日・2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催された「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演した。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

■【写真】カリナ、タイト衣装で“反則級”のメリハリ体型「「AI超え」

■【写真】カリナ、“変装なし”で夜の東京の街に出没！「遭遇したかった」

■【写真】「ありえない…」aespa・カリナ、胸元開いた“ピチッと”タンクトップで際立つグラマラス体型