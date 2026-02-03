NCT・ジェノ＆ジェミン、新ユニットデビュー本格始動！初ミニALリリーススケジュール解禁 | RBB TODAY

NCTのジェノとジェミンによる新ユニット「NCT JNJM」が、デビューに向けたカウントダウンを開始した。

NCT JNJMは、初のミニアルバム『BOTH SIDES』のスケジュールポスターを公開し、本格的なユニット活動の幕開けを予告した。

【写真】ジェミンの“エモすぎSHOT”

2月3日にNCT公式SNSを通じて公開されたスケジュールポスターは、リリース日程がコピー機から1枚ずつ印刷される演出と、感覚的なビジュアルオブジェを組み合わせたデザインが印象的だ。今作で描かれるストーリーを示唆し、ファンの期待を高めている。

（画像＝SMエンターテインメント）

公開されたスケジュールによると、NCT JNJMは2月7日のイメージトレーラー公開を皮切りに、多彩なムードのティザー画像、ストーリートレーラー、タイトル曲のMVティザー画像や映像などを順次公開予定。ユニットデビューへの期待感をさらに高めていく見通しだ。

新アルバムは、同名タイトル曲『BOTH SIDES』を含む全6曲を収録。ジェノとジェミンそれぞれの個性はもちろん、完璧なバランスで調和する2人のシナジーが詰め込まれており、世界中のファンから高い関心が寄せられそうだ。

なお、NCT JNJM初のミニアルバム『BOTH SIDES』は、2月23日午後6時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェノ プロフィール

2000年4月23日生まれ。5歳のとき、母親と地下鉄に乗っている際にスカウトされ、2005年にCMデビュー。2006年には映画『愛なんていらない』を通じて、演技デビューも果たす。2013年、SMエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生に。2016年8月、NCT DREAMのメンバーとしてデビュー。NCT Uにも所属している。メインラッパーとリードダンサーとして活躍中。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きな目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。

■【写真】ジェノ、“スーツ×メガネ”の最強スタイルで大人の色気爆発！

■【写真】ジェミン、“留学先”の日本での1枚！コンビニSHOT＆日本語メッセージに注目

■【写真】ジェミン、タンクトップからのぞくムキムキ筋肉「顔と身体のギャップが…」