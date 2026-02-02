ILLIT、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』OP担当へ！新曲『Bubee』音源一部を先行公開 | RBB TODAY

ILLIT（アイリット）がTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』の主題歌アーティストに起用され、注目を集めている。

本日（2月2日）、ILLITが2026年4月より放送予定のTVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のオープニング主題歌を担当することが発表された。

【写真】日本人メンバー・イロハ、透き通るような“白肌”

TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、国内外で多数のファンに支持され続ける、スタジオぴえろ制作「魔法少女シリーズ」の最新作。過去には『魔法の天使クリィミーマミ』などが公開されており、1998年以来、約28年ぶりのシリーズアニメ化となった。

主題歌のタイトル『Bubee』も発表され、話題となっている。本楽曲は渋谷系サブカルチャーのエッセンスとJ-POP感を融合させたダンスポップ曲で、アニメの世界観とリンクした可愛い歌詞と、キラキラしたポップなメロディーに仕上がっている。公開されたメインPV第1弾では、音源の一部を先行して聴くことができる。

ILLITは、今年1月放送のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』でも主題歌アーティストに抜擢された実績がある。オープニングテーマとなった『Sunday Morning』は、オリコン「デイリーデジタルシングルランキング」（1/13付）でのトップ10入りや、iTunes、AWA、mu-mo、mora等の音楽配信サービスで1位を獲得。「音源強者」としての実力を発揮したのに加え、ショートフォームでのトレンドも席巻した。

また、2025年2月にリリースされ『Magnetic』に続くヒット曲となった『Almond Chocolate』は、映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌を務めた。本楽曲は、2025年にリリースされた海外アーティスト楽曲として最速（ユニバーサルミュージック調べ）で日本レコード協会ストリーミング認定「ゴールド」を獲得（2025年7月度）。さらに『第67回 日本レコード大賞』では、海外アーティストとして唯一「優秀作品賞」を受賞した。

これらの成果をもって、「第76回NHK紅白歌合戦」への2年連続出場を果たし、さらに勢いを増している。

広告や番組主題歌など、多方面からのラブコールが止まらないILLIT。新たな日本オリジナル曲にも引き続き注目だ。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

