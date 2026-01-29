東京ばな奈、バナナピューレを使った“伝説のカレーパン”がリニューアル！もちふわ感＆カレールーのコクがアップ | RBB TODAY

東京ばな奈ワールドは、JR東京駅の旗艦店「東京ばな奈s」で販売中の「東京ばな奈の伝説のカレーパン」のリニューアルを実施した。

東京ばな奈の伝説のカレーパン 1個 378円

同商品は2002年、東京・丸の内1丁目で1日2千食を記録し、惜しまれながら終売。2022年、洋菓子職人の知恵と情熱をとけこませ復活した「東京ばな奈の伝説のカレーパン」が、この度リニューアルした。パン生地のもちふわ感とカレールーのコクがアップした。

豚と牛の合挽きを玉ねぎソテーと生クリームでくつくつ煮込んだカレーには、バナナピューレを惜しみなく投入。まろやかなコク、甘い香り、漂うフレッシュ感、全てがとろけあった絶妙の旨とろカレーだ。商品名は「東京ばな奈の伝説のカレーパン」で、価格は1個378円。

店舗名は「東京ばな奈s」（読み方:トーキョーバナナーズ）で、場所は東京駅一番街(JR東京駅八重洲地下中央口改札を出てすぐ)。営業時間は9時から21時まで。休業日、営業時間は東京駅施設に準じる。