 東京ばな奈、バナナピューレを使った“伝説のカレーパン”がリニューアル！もちふわ感＆カレールーのコクがアップ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

東京ばな奈、バナナピューレを使った“伝説のカレーパン”がリニューアル！もちふわ感＆カレールーのコクがアップ

ライフ グルメ
注目記事
東京ばな奈の伝説のカレーパン　1個 378円
  • 東京ばな奈の伝説のカレーパン　1個 378円
  • 東京ばな奈の伝説のカレーパン　1個 378円

　東京ばな奈ワールドは、JR東京駅の旗艦店「東京ばな奈s」で販売中の「東京ばな奈の伝説のカレーパン」のリニューアルを実施した。

東京ばな奈の伝説のカレーパン　1個 378円

　同商品は2002年、東京・丸の内1丁目で1日2千食を記録し、惜しまれながら終売。2022年、洋菓子職人の知恵と情熱をとけこませ復活した「東京ばな奈の伝説のカレーパン」が、この度リニューアルした。パン生地のもちふわ感とカレールーのコクがアップした。

　豚と牛の合挽きを玉ねぎソテーと生クリームでくつくつ煮込んだカレーには、バナナピューレを惜しみなく投入。まろやかなコク、甘い香り、漂うフレッシュ感、全てがとろけあった絶妙の旨とろカレーだ。商品名は「東京ばな奈の伝説のカレーパン」で、価格は1個378円。

　店舗名は「東京ばな奈s」（読み方:トーキョーバナナーズ）で、場所は東京駅一番街(JR東京駅八重洲地下中央口改札を出てすぐ)。営業時間は9時から21時まで。休業日、営業時間は東京駅施設に準じる。


東京カレンダー 2026年 3月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

NHK「きょうの料理ビギナーズ」ブック ハツ江おばあちゃんのおうち和食100レシピ (生活実用シリーズ NHK「きょうの料理ビギナーズ」ブック)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top