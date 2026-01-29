SEVENTEEN・スングァン、突然この世を去った“親友”ムンビンさんの誕生日にメッセージ「会いたい」 | RBB TODAY

SEVENTEENのスングァンが、親友である故ムンビンさんへの変わらぬ思いを伝えた。

スングァンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「遅くなったけど誕生日おめでとう。親友（@moon_ko_ng）会いたい～！」というコメントとともに、ムンビンさんがケーキのろうそくを吹き消す動画を投稿した。

【写真】スングァン、突然この世を去った親友を追慕

ムンビンさんは生前、スングァンと芸能界きっての親友として知られていた存在だ。2人は番組やステージの裏でも強い絆を築いており、互いへの愛情あふれる言及をこれまで何度もしてきた。

（画像＝スングァンInstagram）左からムンビンさん、スングァン

スングァンの投稿を見たファンからは「彼もきっと聞いているはず」「2人の友情は永遠」「涙が出そう」などのコメントが寄せられ、共に思い出を振り返った。

短い一言ではあるが、そこには今も続く友情と尽きることのない思慕が感じられる。

なお、ムンビンさんは2023年4月19日、25歳の若さでこの世を去った。

（記事提供＝OSEN）

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。

◇ムンビンさん プロフィール

1998年1月26日生まれ。2006年に東方神起の『風船』のミュージックビデオに、ユンホの子役である“リトル東方神起”として出演。2009年にはドラマ『花より男子-Boys Over Flowers』で俳優キム・ボムの子役を務めた。2016年にASTROメンバーとしてデビューし、ドラマ『十八の瞬間』に出演するなど、ステージに演技、バラエティと多様な活動を繰り広げた。妹のムン・スアはガールズグループBilllie（ビリー）のメンバー。2023年4月19日、突然の悲報を知らせた。享年25歳。

■【写真】スングァン、自身の誕生日に“親友”ムンビンさんを追憶…「温かく愛して」

■【写真】スングァン、“親友”ムンビンさんへの懐かしさ表す

■追悼曲にコンサートまで？「亡くなった韓国アイドルを商業的な目的に利用するな」…ファンの反応分かれる