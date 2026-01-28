 『機動警察パトレイバー 劇場版』シリーズ初の完全4Kリマスター版が本日発売！絵コンテ集など豪華特典も | RBB TODAY
『機動警察パトレイバー 劇場版』シリーズ初の完全4Kリマスター版が本日発売！絵コンテ集など豪華特典も

「機動警察パトレイバー 劇場版 4K リマスターコレクション」(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc)(特装限定版)©1989 HEADGEAR/BANDAI VISUAL/TOHOKUSHINSHA
　バンダイナムコフィルムワークスは28日、劇場アニメーション『機動警察パトレイバー 劇場版』の4K ULTRA HD Blu-rayとBlu-rayをセットにした「機動警察パトレイバー 劇場版 4Kリマスターコレクション」が発売された。価格は14,300円（税込）。

　同商品は、1989年に公開された劇場版第1作を、シリーズ初となる4Kフィルムスキャンにより完全リマスター化したもの。4K ULTRA HD Blu-rayとBlu-rayの2枚組で収録され、音声は劇場公開時の「ドルビーサラウンド」に加え、1998年発売のサウンドリニューアル版（ドルビーデジタル5.1ch）も収録したマルチオーディオ仕様となっている。

　特装限定版となる本作には、特典として特製ブックレット（24P）や大ボリュームの絵コンテ集、特製収納BOXが付属する。映像特典には公開当時の劇場特報・予告編を収録。さらに音声特典として、ヘッドギアのゆうきまさみ、伊藤和典、出渕裕に加え、MCとして天神英貴が出演する新規オーディオコメンタリーが収められている。

　収録時間は103分（本編99分＋特典4分）。音声スペックは、ドルビーTrueHD（5.1ch）、リニアPCM（サラウンド・一部モノラル）、ドルビーデジタル（5.1ch・一部ステレオ）に対応し、日本語・英語音声および日本語・英語字幕（ON・OFF可能）を収録している。

　また、バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイト「A-on STORE」では、購入特典として出渕裕イラスト使用の特製ポストカードをプレゼント。2月12日までに対象商品全巻を注文すると、連動購入特典として「復刻ミニポスター（B5）2枚セット」が付与されるキャンペーンも実施中だ。

　今後のリリース情報として、3月25日に発売予定の『機動警察パトレイバー2 the Movie 4K リマスターコレクション』には、新規音声特典としてオーディオコメンタリーの追加収録が決定した。出演は監督の押井守、荒川茂樹役の竹中直人、アニメ評論家の藤津亮太で、MCを天神英貴が務める豪華な内容となる。続く5月27日には『WXIII 機動警察パトレイバー 4Kリマスターコレクション』も発売予定（各14,300円／税込）。

　『機動警察パトレイバー』シリーズは、1988年にOVAとして誕生。ゆうきまさみ、出渕裕、伊藤和典、高田明美、押井守の5人からなるクリエイター集団「ヘッドギア（HEADGEAR）」によって制作された。新作アニメーション『機動警察パトレイバー EZY』も2026年のプロジェクト開始が決定している。


《アルファ村上》

