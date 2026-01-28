 宇賀なつみアナ、ルワンダでマウンテンゴリラと接近ショット！「迫力がすごい」とファン驚き | RBB TODAY
宇賀なつみアナ、ルワンダでマウンテンゴリラと接近ショット！「迫力がすごい」とファン驚き

宇賀なつみ【撮影：小宮山あきの】
  宇賀なつみ【撮影：小宮山あきの】

　28日、フリーアナウンサーの宇賀なつみが自身の公式Xを更新。アフリカのルワンダで、マウンテンゴリラとの接近ショットを公開した。

　この日、宇賀は「ルワンダでマウンテンゴリラに会ってきました！」と撮影した写真を公開した。公開された写真は、生い茂る緑の植物に囲まれたジャングルでの接近ショットだ。レインウェアのフードを被り、黒いマスクを着用した宇賀アナのすぐ背後には、複数匹のマウンテンゴリラが鎮座している様子が写し出されている。巨大な背中を見せるゴリラとの距離は非常に近く、霧がかったジャングルの雰囲気も相まって、大自然の迫力がそのまま伝わってくる一枚だ。

　この投稿には、「マウンテンゴリラもカワイイですね」「羨ましいなぁ～」「近くで見たら迫力が凄いですね」「マウンテンゴリラに会えたなんて最高すぎる！！」などのコメントが寄せられている。

※宇賀なつみアナとマウンテンゴリラの接近ショット（宇賀なつみアナの公式Xより）


