ENHYPEN、米ビルボード「アーティスト100」で初の1位に！主要5チャート制覇の快挙を達成 | RBB TODAY

ENHYPENが、米ビルボード「アーティスト100」で1位に輝き、“グローバルトップグループ”の地位を強固なものにした。

ENHYPENは新アルバム『THE SIN：VANISH』を通じて米ビルボード主要5チャートで1位を獲得。メインアルバムチャート「ビルボード200」でも上位にランクインするなど、目覚ましい成果を収めている。

【写真】ニキ、“色気ダダ漏れ”な横顔

1月27日（現地時間）米ビルボードが発表した最新チャート（1月31日付）によると、ENHYPENは「アーティスト100」で1位に輝いた。「アーティスト100」は、音源・アルバム販売量、ストリーミング数、ラジオのオンエア回数、ソーシャルメディア指標などを総合的に換算して順位を算出するチャートで、ENHYPENが同チャートで1位を記録するのは今回が初めてとなる。

（写真＝BELIFT LAB）ENHYPEN

今週「ビルボード200」で2位に初登場した7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』は、部門別チャートでも圧倒的な存在感を示し、「トップアルバムセールス」「トップカレントアルバムセールス」「ワールドアルバム」3部門で1位を獲得した。

さらに、タイトル曲『Knife』は、「ワールドデジタルソングセールス」で1位を記録し、「グローバル（米国除く）」で62位、「グローバル200」で90位にランクインした。米ビルボードは「『THE SIN：VANISH』収録曲の公式ストリーミング再生数が集計期間中に計951万回を記録し、グループ最高記録を更新した」と伝えている。

（写真＝BELIFT LAB）ENHYPEN

ENHYPENは、6作連続で「ビルボード200」トップ10入りという快挙も達成した。これまでに、3rdミニアルバム『MANIFESTO：DAY 1』（6位）、4thミニアルバム『DARK BLOOD』（4位）、5thミニアルバム『ORANGE BLOOD』（4位）、2ndフルアルバム『ROMANCE：UNTOLD』（2位）、6thミニアルバム『DESIRE：UNLEASH』（3位）がトップ10入りを果たした。

『THE SIN：VANISH』は、発売初週に韓国国内外で累計207万枚を超える販売量を記録し、ENHYPENにとって通算4作目となる“ダブルミリオンセラー”を達成した。わずか3日分の集計でHANTEOチャート「週間アルバムランキング」（集計期間1月12日～18日）1位に輝いたほか、日本LINE MUSIC「アルバム Top 100（週間）」（1月14日～20日）や、オリコン「デイリーアルバムランキング」（1月21日付）でも1位を獲得するなど、主要チャートを席巻した。

なお、ENHYPENは、1月30日にソウル・江南区のCOEXオーディトリアムでファンイベント「VAMPIRE IS COMING」を開催する。同イベントは、『THE SIN：VANISH』 の4つのチャプター映像をENGENE（ファンダム名）と共に鑑賞するために企画されたもので、メンバーはファンと率直なトークを交わしながら、アルバムの世界観により深く没入できる時間を届ける予定だ。「VAMPIRE IS COMING」は、ソウルを皮切りに、香港（31日）、東京（2月14日）でも開催される。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている

■【写真】「10代とは思えない色気…」ニキ、大人びた眼差しにファン悶絶

■【写真】ジェイ、Mrs. GREEN APPLEとの豪華SHOT！過去に番組で共演も

■【写真】ソンフン、夜の大阪で青春映画の主人公に「どこにいても絵になる」