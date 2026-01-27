 『今日、好きになりました。』“けいえる”こと河本景、青ニット×白ビキニ姿でフレッシュボディ披露！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

『今日、好きになりました。』“けいえる”こと河本景、青ニット×白ビキニ姿でフレッシュボディ披露！

エンタメ グラビア
注目記事
河本景(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝
  • 河本景(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝
  • 河本景(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝
  • 羽瀬レイナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也
  • 羽瀬レイナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也
  • 星名美津紀(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷貫
  • 星名美津紀(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷貫
  • 天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之
  • 天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

　27日に発売された『FLASH』（光文社）最新号に、ABEMAの人気シリーズ『今日、好きになりました。』で “けいえる” の愛称で親しまれる河本景が初登場している。

河本景(C)光文社/週刊FLASH 写真◎桑島智輝

　人気グラドル・長澤茉里奈がプロデュースするアイドルグループ「Chuu♡Cute」の一員でもある河本。グループメンバーとしては初となるソログラビアは、7ページにわたる大ボリュームでの掲載だ。誌面のインタビューでは、今年の目標についても語っている。

羽瀬レイナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也
羽瀬レイナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也

　ゼロイチファミリア期待の新人・羽瀬レイナも誌面を飾った。5ページにわたり、緊張感の中にも大人の余裕を感じさせる表情を見せた。もともとOLとして働いていたが、同事務所の先輩である川瀬もえに憧れて上京したという羽瀬。インタビューでは、高校時代から現在に至るまでの歩みを明かしている。

星名美津紀(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷貫
星名美津紀(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷貫

　2012年のデビュー以降、グラビア界を牽引し続けている星名美津紀も同誌に登場し、圧倒的なプロポーションを見せつけた。「最近ではSNSで私のことを知ってくださった年下のファンの方も増えてきました」と語る星名。5月に30歳を迎えるが、「今後もグラビアは続けていきたい」と意欲を見せている。

天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之
天野ちよ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

　1stDVD『ちよのこと』が「DMMの2025年年間アイドルカテゴリー」で2位に輝くなど、トップを走るグラドル・天野ちよも掲載されている。ラグジュアリーホテルを舞台に、Hカップの豊満なボディと艶っぽい表情を堪能できる内容となっている。インタビューでは、画家とコラボしたアート作品の制作など、グラビアの新たな可能性を開く取り組みについても言及している。

麻倉瑞季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

　端正なルックスと豊満なIカップを武器にグラビア界で躍進を遂げる「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季も同誌に登場し、同誌では2年ぶりとなるグラビアを披露。大幅にシェイプアップし、過去最高に美しく仕上がったボディを6ページにわたり見せつけている。

美波那緒(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫

　昨年12月に発表された「ミスFLASH2026」グランプリ受賞を記念したソログラビア第2弾として、美波那緒が登場。“片えくぼの天使” の愛称を持ち、デビュー1年足らずでDVDを3作リリースする美波。健康的なGカップボディを宮古島の青空の下で解放している。インタビューでは、動物好きが高じて「8時間検索に没頭した」というオタクな素顔や、将来は「田中義剛さんのように生きたい」という意外な野望も告白している。


Hカップ美女・天野ちよ、色気ただよう豊満ボディ披露！ | RBB TODAY
画像
天野ちよがヤングアニマルWEBに初登場し、髪を切って大人の魅力を見せている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/16/242412.html続きを読む »

eスポーツチーム加入で話題の麻倉瑞季、“プロゲーマー女子”グラビアで肉感ボディ披露！ | RBB TODAY
画像
週刊SPA!創刊37年記念号で麻倉瑞季のデジタル写真集や報道番組出演、eスポーツ参戦を紹介し、美女地図やコラボ企画も掲載。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/09/236321.html続きを読む »

FLASHデジタル写真集　河本景　気まぐれ、気まま、君しだい。
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

週刊FLASH（フラッシュ） 2026年2月10日・17日号（1801号） [雑誌]
￥599
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

ピックアップ

page top