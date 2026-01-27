東京公演も決定！KISS OF LIFE、アジア4都市を巡るファンミーティングツアー開催を発表 | RBB TODAY

ガールズグループKISS OF LIFE（キスオブライフ）が、アジアファンミーティングツアーを通じてグローバルファンと交流する。

所属事務所S2エンターテインメントは、「KISS OF LIFEがアジアファンミーティングツアー『2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR [DEJA VU]』を開催する。ソウルを皮切りにアジアの主要都市を巡り、現地のファンと直接会う予定だ」と発表した。

KISS OF LIFEは、3月28日のソウル公演でツアーの幕を開ける。続いて、6月6日にタイ・バンコク、13日に台湾・台北、27日に日本・東京を訪れる。ユニークで独創的な音楽性はもちろん、熱い反応を呼ぶ圧倒的なパフォーマンス、語学力を生かした丁寧なコミュニケーションで、各地のファンに忘れられない思い出を届ける予定だ。

ファンミーティング開催の発表と同時に公開されたティザー映像では、探偵に扮した4人のメンバーが登場し、好奇心を刺激した。メンバーそれぞれが手がかりを追う事件「DEJA VU」が印象的に描かれており、本ツアーでどのようなストーリーテリングが展開されるのか、ファンの期待が高まっている。

なお、KISS OF LIFEは4月のカムバックを控え、公式SNSを通じて「GUESS THE NEXT ERA」を公開し、新たなスタートを予告した。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍ガールズグループ。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。2025年11月に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』をリリースし、日本デビューを果たした。

