またまた日本で“土足マナー”炎上…「韓国でも無礼な行動」を繰り返す人気スターたち、問われる常識 | RBB TODAY

韓国の人気スターによる行動が、日本で「公共マナー」をめぐる議論を再び呼んでいる。

今回問題となったのは、歌手チョン・ソミが日本滞在中に投稿したタクシー車内での写真だ。

その写真でチョン・ソミは、靴を履いたまま座席に足を上げ、もたれかかるようなポーズを取っていた。

写真が公開されると、「グローバルスターとして基本的な公共マナーがなっていない」「韓国でも無礼な行動なのに、日本ならなおさら問題だ」といった批判が相次いだ。擁護の声も一部にはあったものの、反発は収まらなかった。

「韓国でも無礼な行動なのに」という指摘が象徴するように、今回の論点は文化の違い以前に、公共空間で靴を履いたまま座席に足を上げるという行為そのものにある。そのうえ、それをSNSを通じて全世界に向けて発信したことに対し、「基本的な常識を欠いている」と受け止める声が続いている。

影響力の大きいスターである以上、その振る舞いがどのように見られるのかという自覚がより強く求められており、チョン・ソミがこの反応にどう向き合うのかに注目が集まっている。

日本での“土足マナー”で謝罪した女優も

興味深いのは、日本における「土足マナー」をめぐる韓国スターの炎上が、今回に限った話ではない点だ。

女優ミン・ドヒは昨年9月、母親と訪れた東北旅行の写真を公開した。当初は和やかな親子旅行として好意的に受け止められていたが、仙台空港のベンチに座り、靴を履いたまま足をシートに上げていた写真が拡散されると、状況は一変した。

「公共の場で靴のまま足を上げるのは非常識」「旅行で気が緩んでも最低限のマナーは守るべきだ」といった批判が噴出し、議論は一気に広がった。一部には擁護の声もあったが、韓国国内では過去に公共交通機関でのマナーが物議を醸した事例も引き合いに出され、スターの影響力と公共意識のバランスが問われることになった。

最終的にミン・ドヒは謝罪文を掲載し、「公共の場で靴を履いたまま足を椅子に乗せた私の姿は決して望ましいものではなく、公人としてもっと注意すべきでした」と自身の行動を認めたうえで、「皆さんからのご指摘を謙虚に受け止め、深く反省しています」と頭を下げた。

訪日ブームやSNSの拡散力が注目を集めているのではない。問題の核心は、公共空間で靴を履いたまま椅子に足を乗せるという行為が、他人への配慮を欠いた振る舞いとして受け取られた点にある。

スターであるか否かにかかわらず、公共の場では一定の節度が求められる。その基本的な前提を欠いた行動を、ためらいなく発信したことが、「傲慢さ」や「常識の欠如」として批判されたのだ。

チョン・ソミやミン・ドヒの事例は、文化の違いや発信環境の問題ではなく、公共空間でどう振る舞うべきかという、ごく根本的な問いを改めて突きつけている。

