不倫は「だいたい分かっている」　授かり婚の韓国インフルエンサー、野球選手夫への不満爆発 | RBB TODAY

韓国プロ野球選手チョン・チョルウォンの妻で、恋愛番組『ラブキャッチャー』出演者のキム・ジヨンが、夫との不和や不倫を暴露したあとの近況を伝えた。

キム・ジヨンは1月26日、自身のSNSに意味深な写真を投稿した。

【写真】日本と対戦していたチョン・チョルウォン

公開された写真には、パク・ジニョンの楽曲『I Have a Lover』を聴いている場面が収められている。先立ってチョン・チョルウォンとの葛藤を公にしていたことから、ネット上で関心を集めた。

キム・ジヨンは1月25日、チョン・チョルウォンの不倫を暴露。「結婚準備中にインスタをこっそり見ていた」「あちこちに連絡して回っているのを見た。私の知人にも連絡が来た」といった不倫疑惑の情報提供が相次ぐと、「本当は全部知っていた。でも“子どもの父親だ”という信頼1つで、パンドラの箱に鍵をかけていた」と明かした。

（写真＝キム・ジヨンInstagram）チョン・チョルウォンとキム・ジヨンのウェディングフォト

そのうえで「だいたい分かっているが、もっと情報提供してほしい」とし、「すでにあらゆる面で証拠は十分だ。多ければ多いほどいいという意味で、情報提供してほしいと言っている」と語った。

また、キム・ジヨンは同日、「何でも聞いてください」形式のQ＆Aでチョン・チョルウォンとの“不和”を明かしていた。「私さえ我慢すれば何の問題もないと思っていた。当然、今回も我慢しようとしたが、家出のあと、一方的に親権を取ると言って訴訟を起こした。母親として、もう我慢してはいけないと思った」と吐露した。

キム・ジヨンはチョン・チョルウォンについて、「子どもが新生児の頃から、退勤して家に帰ると寝室に入って携帯を触りながら寝るか、ネットカフェに行く。オフシーズンでも育児に参加しないので、息子が父親を認識できない」と説明した。

（写真＝キム・ジヨンInstagram）一連の投稿

さらに「昨年の年俸のうち3000万ウォン（約300万円）以上を個人的に使い、子どもの1歳を祝う指輪やブレスレットを溶かすのに500万～600万ウォンを足して、10匁の金のネックレスも作った」とし、「私はお小遣いも別になく、自分の収入はすべて生活費として支出した」と暴露した。

キム・ジヨンは漢陽（ハニャン）大学の舞踊学科を卒業しており、2018年に放送された恋愛リアリティ番組『ラブキャッチャー』に出演して注目を集めた。

2人は2024年3月に婚前妊娠したことを公表し、同年8月に第1子となる長男が誕生。その後、2人は4カ月後の12月に結婚式を挙げたが、結婚から1カ月あまりで破局の危機を迎えている。

■【写真】えっ…履いてる？韓国で活躍する日本人チア、美貌満点の大胆衣装

■【写真】韓国チア、はち切れ寸前の私服ショット

■【写真】韓国チア、男性誌で見せたド迫力ボディ