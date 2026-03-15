『梨泰院クラス』女優と元同僚のイ・ファギョム、3月に電撃結婚へ「悪天候の時の大きな傘のよう」 | RBB TODAY

HELLOVENUS出身の女優イ・ファギョムが、結婚を発表した。

イ・ファギョムは3月13日、自身のSNSに「私をいつも応援してくださる大切な方々に、個人的なニュースをお伝えしようと思います」と投稿。

【写真】ウェディングドレス姿のイ・ファギョン

続いて「今月末、人生の新しいスタートを約束することになりました」と前置きし、「時には親友のように、またある時は悪天候の時の大きな傘のように心強く、本当にありがたい人に出会えたので、これからの人生を共に歩んでいこうと思います」と明かした。

イ・ファギョムは2012年、ユヨンという芸名でHELLOVENUSとしてデビュー。同グループには『梨泰院クラス』などで知られるクォン・ナラも所属していた。女優転向に伴い現在のイ・ファギョンに改名し、近年はドラマ『あやしい彼女』『サロン・ド・ホームズ』などに出演している。

コメント全文は以下の通り。

（写真＝イ・ファギョンInstagram）

◇

こんにちは、イ・ファギョムです。

新年初日を迎えたのがつい昨日のことのようですが、もう暖かな3月です。皆様、お健やかにお過ごしでしょうか。

私をいつも応援してくださる大切な方々に、個人的なニュースをお伝えしようと思います。

今月末、私の人生の新しいスタートを約束することになりました。

時には親友のように、またある時は悪天候の時の大きな傘のように心強く、本当にありがたい人に出会えたので、これからの人生を共に歩んでいこうと思います。

変わらずに応援してくださるすべての方々に深く感謝申し上げるとともに、これからも俳優イ・ファギョムとして、引き続き誠実に、良い姿をお見せできるようより一層努力いたします。

ありがとうございます。

―イ・ファギョム拝―

（記事提供＝OSEN）

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