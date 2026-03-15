渋谷でも長蛇の列…BLACKPINK、新アルバム『DEADLINE』リリース記念イベントが大盛況！ | RBB TODAY

BLACKPINKが、3rdミニアルバム『DEADLINE』のリリースを記念した大規模イベントを開催し、日本と中国でも爆発的な反応を巻き起こしている。

YGエンターテインメントは3月12日、テンセント・ミュージック・エンターテインメント・グループ（TME）と協力し、中国20都市で実施した『DEADLINE』発売記念プロモーションを成功裏に終えたと発表した。

【注目】BLACKPINK、“解散”が語られるワケ

今回のプロジェクトは、TME史上最大規模のオフラインプロモーションとして企画。寧波（ニンボー）、マカオ、深圳（シンセン）、中山（チュンサン）、仏山（ブッサン）といった各都市のランドマークが、BLACKPINKのシグネチャーカラーであるピンク色にライトアップされ、街中を華やかに彩った。

さらに、北京、上海、広州など大都市の主要ショッピングモールには、アルバムの世界観を再現した特別ラッピングや巨大オブジェが出現。大型ビジョンではタイトル曲『GO』のミュージックビデオが放映され、街の一帯が「BLACKPINKスポット」へと変貌を遂げた。

（写真提供＝YGエンターテインメント）

中国5都市で開催されたポップアップストアも、連日凄まじい賑わいを見せた。特に上海の複合文化施設「Dolby House Shanghai」では、Dolby Atmosによる没入型サウンドと大画面を通じて、彼女たちの音楽世界を全身で体感できる空間を提供。最新技術と限定グッズを融合させたこの試みは、来場者から絶賛を浴びた。

その熱狂は日本にも波及している。東京・渋谷の中心部で開催されたポップアップストアには、早朝から“開店ダッシュ”を狙うファンが長蛇の列を作り、一部商品は即完売となった。

圧倒的なビジュアル演出や大型広告、大手レコード店とのコラボレーションなど、多彩なコンテンツで日本のファンの心を鷲掴みにしている。 SNS上では、現地の様子を収めた記念写真が次々とシェアされ、世界中のファンが彼女たちのカムバックを熱烈に祝福している。

なお、3rdミニアルバム『DEADLINE』は、ハントチャート基準で発売からわずか1週間で177万4577枚の売上を記録。K-POPガールズグループの初動売上記録を塗り替える快挙を成し遂げた。

さらに、全英アルバムチャートや米ビルボードなどの主要チャートでも上位を独占。K-POP女性アーティストとしての最多チャートイン記録を更新するなど、まさに「最強のグローバルスター」としての地位を不動のものにしている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】もはや履いてない？ジェニーの“露出ファッション”

■【写真】リサ、日本で“大胆見せパン”ファッション

■【写真】みぞおちまでザックリ…ロゼ、“ギリギリ”衣装