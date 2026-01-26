コンサート中の「撮影禁止」という“暗黙のルール”を破った？韓国女優のSNS投稿が物議 | RBB TODAY

女優コ・ヒョンジョンのSNS投稿が話題となっている。

コンサート中に撮影した動画を公開したことで、各方面から指摘を受ける事態となった。

コ・ヒョンジョンは1月25日、自身のインスタグラムに女性デュオ「Davichi」のコンサート会場で撮影した動画を投稿し、「歌もビジュアルも、感動・感動・感動」と感想を綴った。

一般的に、歌手のコンサートではアンコール曲を除き、撮影禁止の案内が出されるのが通例だ。今回のコンサートでも事前に撮影禁止の告知がなされていたため、コ・ヒョンジョンが動画をアップした行為に対して批判の声が上がった。

（写真提供＝OSEN）コ・ヒョンジョン

しかし、コンサートの主役であるDavichiのメンバー、カン・ミンギョンが、コ・ヒョンジョンの投稿した動画を自身のSNSでシェアし、「ヒョンジョンお姉さん♥♥♥」というコメントを添えていたことで、「それなら撮影禁止の告知は意味を成さないのではないか」という声も出ている。

（画像＝カン・ミンギョンInstagram）カン・ミンギョンがシェアしたコ・ヒョンジョンの投稿

アーティスト本人がシェアしたことで、結果的に今回のコ・ヒョンジョンの投稿は“容認された”かのような状況になっている。しかし、本来コンサート会場での無断撮影はルール違反であり、許される行為ではない。その点は冷静に区別して受け止める必要があるだろう。

◇コ・ヒョンジョン プロフィール

1971年3月2日生まれ。1989年の第33回ミス・コリアで入賞してデビュー。数々のドラマに出演しながら、1995年に韓国ドラマ史上第2位の視聴率を記録した『砂時計』に出演し、スターダムにのし上がった。その直後に結婚して一時引退するも、2003年に離婚。2005年のドラマ『春の日』で完全復活を果たす。2009年に放送されたドラマ『善徳女王』で、主人公のライバルである美室（ミシル）役を演じたことから、日本でもその名が知られている。

