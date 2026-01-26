“亡き兄の誕生日”を静かに祝った妹　故ムンビンさんとの「兄妹ショット」を公開 | RBB TODAY

突然この世を去ったボーイズグループASTRO・ムンビンさんの実妹で、ガールズグループBilllieのムン・スアが兄の誕生日を静かに祝った。

1月26日、ムン・スアは自身のインスタグラムに「誕生日おめでとう、たった一人の兄さん」という文章と、写真を投稿した。

【写真】ムン・スア、ムンビンさんと「兄妹ショット」

公開された写真には、ムン・スアとムンビンさんの幼少期の姿が収められている。ムンビンさんは妹のムン・スアをぎゅっと抱きしめ、優しい笑みを浮かべており、見る者の胸を打った。

これを見たチェ・ユジョンは「かわいくてたまらない～2人とも」とコメントし、VIVIZのシンビは「2人が子どもの頃、じゃれ合っていたのを思い出す」とコメントを寄せた。

（写真＝ムン・スアInstagram）幼少期のムン・スア（左）とムンビンさん

なお、ムンビンさんは2023年4月19日、25歳の若さでこの世を去った。

◇ムンビンさん プロフィール

1998年1月26日生まれ。2006年に東方神起の『風船』のミュージックビデオに、ユンホの子役である“リトル東方神起”として出演。2009年にはドラマ『花より男子-Boys Over Flowers』で俳優キム・ボムの子役を務めた。2016年にASTROメンバーとしてデビューし、ドラマ『十八の瞬間』に出演するなど、ステージに演技、バラエティと多様な活動を繰り広げた。妹のムン・スアはガールズグループBilllie（ビリー）のメンバー。2023年4月19日、突然の悲報を知らせた。享年25歳。

■追悼曲にコンサートまで？「亡くなった韓国アイドルを商業的な目的に利用するな」…ファンの反応分かれる

■息が切れても止まることを許されない“K-POPアイドルの闇”…彼らは常に崖っぷちに立たされている

■「ごめん、友よ」突然この世を去ったムンビンさんへ…ASTROチャウヌの手紙から伝わる真の友情